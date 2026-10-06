Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre 2026 y el salario que gana

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobran en octubre de 2026 un salario básico conformado de $1.707.175,88, según la última escala acordada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias. En octubre no se aplica un nuevo aumento sobre el básico, pero los trabajadores reciben la última cuota de $60.000 de un bono extraordinario y mantienen viáticos de $22.000 por jornada.

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Así, para un chofer que trabaja 24 jornadas durante el mes, el ingreso bruto de referencia alcanza los $2.295.175,88, antes de considerar descuentos, antigüedad y otros adicionales que puedan corresponder.

Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre 2026

El último aumento acordado llevó el salario básico conformado del personal de conducción a $1.707.175,88 desde septiembre. Ese valor continúa vigente durante octubre, ya que el acuerdo no contempla una nueva actualización del básico para este mes.

Para un trabajador que completa 24 jornadas, el ingreso de referencia se compone de la siguiente manera:

Concepto Monto Salario básico conformado $1.707.175,88 Viático por jornada $22.000 Viáticos por 24 jornadas $528.000 Gratificación extraordinaria $60.000 Ingreso bruto de referencia $2.295.175,88

El resultado no representa necesariamente el salario de bolsillo. El monto final puede variar de acuerdo con la cantidad de jornadas trabajadas, los descuentos, la antigüedad y otros conceptos previstos en el convenio.

Choferes de colectivo salarios

Cómo quedó el salario básico de los colectiveros

El acuerdo salarial estableció una actualización progresiva de los básicos durante los últimos meses. En julio, el salario conformado era de $1.645.721,36 y en agosto avanzó hasta $1.676.990,06. Desde septiembre se estableció el último valor confirmado de $1.707.175,88, que continúa vigente durante octubre.

De esta manera, entre julio y septiembre el salario básico aumentó $61.454,52, lo que representa una suba aproximada del 3,73%.

A la escala salarial se suman los viáticos, que también fueron actualizados en el último acuerdo paritario. El monto pasó de $20.000 por jornada en julio a $21.000 en agosto y alcanzó los $22.000 diarios desde septiembre, valor que se mantiene durante octubre.

Por ejemplo, un trabajador que complete 24 jornadas acumulará $528.000 por este concepto. La cifra final dependerá de los días efectivamente trabajados durante el mes.

Salarios confirmados en octubre

Qué bono cobra la UTA en octubre

Los colectiveros reciben además en octubre la tercera y última cuota de $60.000 de la gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 establecida en el acuerdo salarial. El esquema de pagos quedó distribuido en tres meses: $50.000 en agosto, $60.000 en septiembre y otros $60.000 en octubre.

Al tratarse de una gratificación extraordinaria, este concepto no se incorpora de manera permanente al salario básico.

Al sumar el salario básico de $1.707.175,88, los $528.000 correspondientes a 24 jornadas de viáticos y la cuota extraordinaria de $60.000, el ingreso bruto de referencia llega a: $1.707.175,88 + $528.000 + $60.000 = $2.295.175,88.