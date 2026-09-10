Cuánto gana un chofer de colectivo en septiembre 2026: el salario que cobra

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen una nueva escala salarial en septiembre 2026, como parte del acuerdo alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

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La paritaria estableció una actualización escalonada para julio, agosto y septiembre. En el último mes del acuerdo, el básico conformado para el personal de conducción alcanza los $1.707.175,88. Sin embargo, ese monto no representa necesariamente el ingreso final del trabajador. A la liquidación pueden incorporarse los viáticos por cada jornada trabajada, una suma extraordinaria y adicionales como la antigüedad.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en septiembre 2026

El básico conformado de los choferes del AMBA se ubica en $1.707.175,88 durante septiembre. A ese monto se suman los viáticos, establecidos en $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada. De esta manera, un conductor que complete 24 jornadas durante el mes acumula $528.000 por este concepto.

Además, en septiembre corresponde una suma extraordinaria no remunerativa de $60.000 para el personal de conducción alcanzado por el acuerdo. Tomando como referencia esos tres componentes, un chofer que trabaje 24 jornadas puede alcanzar un ingreso compuesto de $2.295.175,88 durante septiembre, antes de considerar los adicionales que correspondan y sin que esto implique necesariamente el salario neto que recibirá en mano.

Cómo queda el salario de los choferes de colectivos

La paritaria estableció tres valores consecutivos para el básico conformado:

Mes Básico conformado Julio $1.645.721,36 Agosto $1.676.990,06 Septiembre $1.707.175,88

Entre julio y septiembre, el básico conformado aumentó $61.454,52. El importe funciona como referencia para la liquidación salarial del personal de conducción, a la que luego se incorporan otros conceptos previstos en el acuerdo y el convenio colectivo.

Salarios con aumento en septiembre

Cuánto cobran de viáticos los choferes en septiembre

Los viáticos también tuvieron una actualización escalonada durante el trimestre. En julio se establecieron en $20.000 por jornada y en agosto aumentaron a $21.000. Para septiembre, el valor sube a $22.000 por cada día efectivamente trabajado. Así, un chofer que trabaje 20 jornadas recibe $440.000 en viáticos, mientras que con 24 jornadas el monto llega a $528.000.

El importe final depende de los días efectivamente trabajados durante el mes.

Choferes de colectivo en septiembre

El acuerdo salarial también contempla una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo para el personal de conducción. En septiembre corresponde un pago de $60.000, que se incorpora a la liquidación junto con los demás conceptos previstos para el trabajador. Esta suma forma parte del esquema extraordinario establecido en la negociación salarial y no integra el básico conformado.

El salario final de un chofer puede ser superior a los valores generales de la escala debido a los adicionales contemplados en el convenio. Entre ellos se encuentra la antigüedad, por lo que dos conductores pueden terminar el mes con ingresos diferentes aun cuando tengan el mismo básico. También influyen las jornadas efectivamente trabajadas y otros conceptos que correspondan según las condiciones particulares de cada empleado.

Qué pasa con la paritaria de UTA después de septiembre

Septiembre marca el último tramo de la actualización salarial acordada para el trimestre. Durante ese período, el básico conformado pasó de $1.645.721,36 a $1.707.175,88 y los viáticos aumentaron desde $20.000 hasta $22.000 por jornada.

El acuerdo contempla además una instancia de revisión durante septiembre. Por lo tanto, UTA y las cámaras empresarias podrán volver a discutir los salarios que regirán para los próximos meses.