Crisis en el transporte de Catamarca: la UTA denuncia salarios impagos y choferes no registrados

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas afecta seriamente al sistema de transporte de la mayoría de las provincias. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunció una situación laboral crítica en la empresa Sierras de Ambato SRL, que presta servicios de transporte hacia distintas localidades del interior de Catamarca. Según explicó Roque Chanquía, referente gremial del sindicato, los trabajadores llevan varios meses con dificultades para percibir sus haberes y actualmente la empresa estaría realizando el recorrido con una sola unidad.

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Según relató Chanquía, la falta de pago derivó en que los choferes dejaran de cumplir con los servicios. “Los compañeros no conocen lo que es un recibo de sueldo”, sostuvo al describir el escenario laboral que atraviesan. El dirigente explicó que incluso, hasta hace aproximadamente tres meses, los trabajadores recurrían a parte de la recaudación diaria para obtener dinero y afrontar sus gastos.

De acuerdo a lo informado por Diario de INFORAMA Radio, esa modalidad dejó de utilizarse y los empleados finalmente dejaron de prestar servicios. Si bien las autoridades no pagan salarios, la empresa mantiene los recorridos con otro personal de conducción que, de acuerdo con la denuncia sindical, no estaría registrado en la firma. "Sigue recaudando, sigue funcionando, sigue recibiendo subsidios”, mientras los trabajadores y sus familias atraviesan una situación que calificó como “dramática”.

En un contexto que vuelve a poner en evidencia el déficit del gobernador Raúl Jalil, desde la UTA advierten que el sector arrastra una combinación de factores que deterioraron su funcionamiento. Entre las causas que explican la crisis, las empresas señalaron el atraso en el pago de compensaciones tanto nacionales como provinciales. En particular, remarcaron que la administración de Milei mantiene deudas vinculadas a los atributos sociales de la tarjeta SUBE correspondientes a los primeros meses del año, mientras que a nivel provincial aún no se cancelaron subsidios recientes.

Roque Chanquía, referente gremial del sindicato, los trabajadores llevan varios meses con dificultades para percibir sus haberes y actualmente la empresa estaría realizando el recorrido con una sola unidad.

Trabajadores viales de Catamarca advierten que el 70% de las rutas nacionales exige reparación

La situación de la red vial nacional alcanzó un punto de no retorno ante la falta de inversión por parte del presidente Milei. Dirigentes de Catamarca del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina expresaron preocupación por el marcado deterioro de la infraestructura en la provincia y por las medidas de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.

La secretaria adjunta del gremio en la provincia, Patricia Varela, advirtió que la degradación de las rutas se aceleró fuertemente en los últimos dos años debido a la falta de mantenimiento continuo. "Hace dos años teníamos un relevamiento de que el 50% ya estaba en condiciones de ser reparado o reconstruido. Hoy en día ese porcentaje ha subido al 70%", detalló.

Entre los puntos más comprometidos en territorio catamarqueño, Varela remarcó el deplorable estado de dos arterias viales clave. "La Ruta 38, al inicio desde el límite y por más de 10 kilómetros, está en un estado desastroso. Y la Ruta 157 también presenta tramos muy afectados", precisó en diálogo con Ancasti Streaming.

Los referentes gremiales también apuntaron contra el Decreto 689/2026 de Desregulación, una medida promovida por el Ejecutivo nacional para incrementar la capacidad de carga del transporte pesado e igualarla con estándares regionales. La medida fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una forma de "agilizar y bajar costos del transporte terrestre", según el Boletín Oficial. Sin embargo, los representantes sindicales aseguran que la medida resulta contradictoria en el contexto actual.

"Si no hay rutas en buen estado, el deterioro va a ser terrible", advirtió Varela, quien además cuestionó la viabilidad jurídica de la propuesta: "La carga y el tipo de transporte están regulados a través de una ley; por lo tanto, no se puede dar de baja mediante un decreto, sino con el debido procedimiento legislativo".