Jalil no da respuesta: el tarifazo de hasta $2,5 millones pone en jaque al turismo en Catamarca

Mientras el turismo nacional sortea la crisis del gobierno de Javier Milei, prestadores turísticos de Catamarca denunciaron la inacción de Raúl Jalil frente a los inalcanzables costos de facturas de luz en medio de un desplome de 40% de la ocupación hotelera. Aseguraron que en junio se reunieron con el gobernador y que el riesgo de cierre es alto. "Jalil se comprometió a ver qué solución nos podía dar y ya pasaron dos meses", denunciaron a El Destape.

En diálogo con este medio, una integrante de la Cámara de Turismo de Fiambalá y dueña de alojamientos afirmó que desde la Cámara llevaron los reclamos a Jalil y a la empresa Energía de Catamarca (EC SAPEM) con el objetivo de buscar soluciones; sin embargo, al no obtener respuestas, advirtió el riesgo respecto a poder sostener en el tiempo los distintos negocios y emprendimientos. ¿Cómo se hace para sostener la paga cuando no hay trabajo?", expresó Rosana Quinteros.

La preocupación escala por la enorme cantidad de fuentes de trabajo que se encuentran en juego. Mientras se afronta el pago de salarios, el mantenimiento general de las cabañas, Quinteros aseguró que "no están dadas las condiciones para soportar pagos de luz tan elevados".

Facturas de luz con cifras millonarias

Con facturas de luz que superan los $2.500.000, los emprendimientos turísticos de Catamarca penden de un hilo. De hecho Quinteros dijo que todavía no pudo pagar la factura de $2.560.960 que le venció el 20 de agosto. "Se torna imposible pagar las facturas de luz y cada vez menos turistas nos visitan", reflexionó otro empresario a este mismo medio.

El problema de la recategorización

Según explicaron emprendedores turísticos a El Destape, la raíz del problema se remonta a unos dos años atrás, cuando la empresa provincial SAPEM les exigió reencuadrarse en la categoría tarifaria T2, la cual exige la contratación de una potencia fija.

El inconveniente de este esquema es que, aun sin recibir huéspedes, los complejos deben abonar montos exorbitantes porque la categoría es cara. Como consecuencia, en el período comprendido entre el 30 de junio y el 31 de julio varios prestadores recibieron boletas que van desde los $1.600.000 y $1.800.000 hasta superar los $2.500.000.

Turismo en crisis

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la provincia de Catamarca, Cristian Fernández, advirtió que el sector turístico se encuentra en una situación delicada debido a que “está cambiando la forma de viajar”. Según explicó el referente, la crisis económica llevó a que muchas familias opten por trasladarse en sus propios vehículos y prescindan de la contratación de paquetes o excursiones profesionales.

En declaraciones a Radio El Esquiú 95.3, Fernández señaló que hubo algunos "fines de semana largos que se trabajaron bien", pero "otros no tanto”. La incapacidad de los hogares para trasladarse y disfrutar de una escapada no es una tendencia exclusiva de la provincia, ya que destinos nacionales consolidados como Iguazú y Salta registraron bajas en su ocupación hotelera de entre el 25% y el 30%.

El dirigente subrayó que el impacto en el territorio catamarqueño es sustancialmente mayor debido a las dificultades estructurales que enfrenta la región. La falta de herramientas de financiación y la nula promoción estratégica profundizan la brecha con otras provincias y desincentivan la llegada de visitantes que, ante la crisis, priorizan aquellos lugares donde su capacidad de pago se ve favorecida.