La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves, a partir de las 15, una movilización en el Microcentro porteño para protestar por la crisis financiera que afecta a las obras sociales sindicales. La marcha, convocada por el triunvirato de conducción integrado por Octavio Argüello, Juan Sola y Cristian Jerónimo, se concentrará en la esquina de Diagonal Norte y Bartolomé Mitre, ante la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), situada en Bartolomé Mitre al 400.

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Durante la jornada, la central obrera le demandará a la gestión del presidente Javier Milei una respuesta urgente frente al desfinanciamiento de la cobertura médica y presentará un petitorio formal ante las autoridades del organismo estatal que encabeza Horacio Guevara.

Bajo los lemas difundidos en redes sociales como "La salud de los trabajadores está en riesgo" y "Tu salud está en juego", los dirigentes gremiales advirtieron sobre el impacto del achicamiento del sistema sanitario en la economía de las familias.

La medida de protesta consistirá en una concentración y acto público frente al organismo gubernamental, sin llamado a un paro general ni la paralización global de actividades laborales. La jornada contará con una fuerte presencia de delegados, militantes y dirigentes de los distintos sindicatos afiliados, entre los que sobresale la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y el gremio de Camioneros, una de las estructuras más golpeadas por las restricciones presupuestarias en sus servicios médicos.

El reclamo central de la cúpula sindical apunta a la falta de liquidez en las obras sociales, lo que genera cortes de prestaciones y marcadas dificultades para cumplir con los pagos habituales a los prestadores médicos. De acuerdo con lo señalado por las autoridades cegetistas, ante esta coyuntura los sindicatos debieron volcar recursos propios para evitar el colapso de la atención médica de sus afiliados.

Plan de acción y cese de actividades

La concentración impulsada en la Superintendencia se enmarca en un esquema de protestas de carácter progresivo ideado por la CGT frente a las políticas de ajuste aplicadas por el Poder Ejecutivo. En esa línea, los cosecretarios confirmaron que la central obrera prevé realizar ceses de actividades de cuatro horas durante el mes de diciembre, los cuales podrían estar acompañados por una marcha en rechazo al rumbo económico. Respecto a esta iniciativa, Jerónimo afirmó: “La medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente”.

Jerónimo brindó precisiones sobre el formato que tendrán las jornadas de fuerza programadas para el mes entrante, al aclarar que los trabajadores asistirán a sus empleos convencionales: “Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades. Los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo”.

En un comunicado, el representante sindical amplió el alcance del planteo gremial al manifestar que ”será una jornada para expresar la dura realidad que están viviendo tanto los trabajadores formales e informales como aquellos que se encuentran en condiciones de precarización laboral, frente a las políticas del Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan cotidianamente”.

Por último, el plan de lucha quedará sujeto a la recepción que tengan las demandas del sector obrero en los despachos oficiales durante las próximas semanas. En ese sentido, Jerónimo concluyó: ”Esta medida forma parte de la continuidad plan nacional de acción que ya viene implementando la CGT y que tiene un carácter progresivo en la medida que no sean recepcionados los reclamos del mundo del trabajo”.