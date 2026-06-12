La respuesta de Kicillof a la declaración jurada de Adorni: "Un pendrive para la Provincia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a los cuestionamientos contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien intentó justificar más de 500 mil dólares que "encontró" dentro de un supuesto pendrive con criptomonedas. "Si fuera peronista estaría preso", lanzó al comparar el rol que tendría la Justicia si no se tratara de un alto funcionario de Javier Milei.

"Hay gente que es antiperonista, para los que son antiperonistas dirían que si esto le pasa a un peronista 'debería estar preso', pero con este caso es un 'estamos viendo'", dijo Kicillof durante una conferencia de prensa en la localidad de Ramallo ante medios locales.

Luego, el gobernador hizo alusión a la entrevista en la que Adorni reveló que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por año como un "trofeo" y que ese fue el origen de sus fondos, que declaró este jueves en sus nuevas declaraciones juradas rectificadas a pedido de la Justicia federal. "La verdad es que yo estoy buscando un pendrive para la provincia, para los recursos de la provincia, porque eso es mucha plata", dijo Kicillof de manera irónica, y provocó risas entre los presentes.

En su paso por Ramallo, el mandatario inauguró una nueva sucursal 100% sustentable del Banco Provincia, junto al intendente local Mauro Poletti. También encabezó la entrega de 469 escrituras a 284 familias del distrito en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa".

El Congreso pide remover a Adorni

En la Cámara de Diputados, un amplio espectro que incluye a Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT), la Coalición Cívica (CC) y las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano, entre otros, solicitaron este jueves formalmente una sesión especial para el próximo martes 23 de junio.

El objetivo es tratar una moción de censura y proceder a la interpelación de Adorni, cuya figura se volvió el epicentro de la crisis tras admitir públicamente que posee "ahorros en negro" y justificar la aparición de 500.000 dólares en su patrimonio como un hallazgo fortuito de dinero en la casa de su padre o como ganancias por inversiones en criptomonedas.