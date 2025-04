Fracaso rotundo de la reforma laboral más vendida por Sturzenegger

Pasados diez meses de la sanción de la reforma laboral de Javier Milei, la creación de los fondos de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones vigentes, uno de los caballitos de batalla del Gobierno, resultó ser un fracaso. Ninguna actividad, cámara empresaria o gremio manifestó interés en explorar las aparentes ventajas del mecanismo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promocionó con especial dedicación en cuanta entrevista brindó antes y después de la promulgación de la norma, confirmaron a El Destape fuentes oficiales. Se trata de un modelo que propone conformar esos fondos con recursos aportados por los empleadores para disponer de ellos en caso de buscar el cese de un contrato sin necesidad de liquidar indemnizaciones puntuales y con la aparente premisa de evitar juicios laborales.

Ni siquiera los sectores en teoría más interesados en avanzar en esa línea lo hicieron pese a que la ley está reglamentada desde hace casi siete meses. En el arranque de la gestión de Javier Milei el gremio de Comercio, el más numeroso por cantidad de trabajadores con cerca de 1,5 millón de amparados en su convenio colectivo, había dado muestras de propiciar el cambio de mecanismo indemnizatorio en esa actividad. Incluso su secretario general, Armando Cavalieri, desairó a la CGT en la primera marcha que la central realizó en diciembre de 2023 contra Milei para reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el alegado propósito de exhibir predisposición a abordar el entonces proyecto incipiente del oficialismo.

Tampoco transitó ese camino el gastronómico Luis Barrionuevo (Uthgra), que tuvo una actitud pendular hacia la administración libertaria: en campaña fue fugaz apoyo y hasta ofreció fiscalización pero nunca lo cristalizó; una vez asumido Milei, osciló entre sabotear los pedidos de los sindicalistas más levantiscos de la CGT por confrontar con el Gobierno y pedir paros por 36 horas cuando la mayoría de sus pares impulsaba el diálogo. Pero incluso en su condición de aliado implícito del Ejecutivo con un acuerdo a la vista con el ministro de Salud, Mario Lugones, su virtual socio en el sector privado, dio pasos para constituir un fondo de cese para los trabajadores de restaurantes y hoteles. La premisa era que una actividad con tanta rotación como la hotelera y gastronómica debía encajar en el sistema.

Las razones para el fracaso de uno de los ejes de la reforma laboral -junto con el fin de las multas por trabajo no registrado y la creación de la figura de "trabajador independiente" para eludir las relaciones de dependencia- son varias y coinciden en enumerarlas tanto en el sector privado como en los gremios y en parte del propio elenco de funcionarios que debió abordar su instrumentación a pesar de no comulgar con la idea. Es que se trató de una iniciativa casi a solas de Sturzenegger que tomó, al igual que Milei, del modelo vigente en el rubro de la construcción. De hecho en medio de las negociaciones por su reglamentación el ministro se reunió a solas con Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, el mismo dirigente -y único- al que Milei recibió en campaña.

Entre los motivos se destacan la percepción de que es un sistema caro: mientras las indemnizaciones se abonan sólo en caso de un despido sin causa y no cuando la cesantía se adopta con un motivo comprobable, y menos cuando el asalariado es el que renuncia, en el fondo de cese los recursos se supone que deben ir siempre a todos los trabajadores cualquiera sea la razón de la desvinculación. Además se lo sospecha como fuente de doble imposición porque los montos destinados a cada fondo de cese no necesariamente clausurarían, temen los empresarios, los juicios del personal que alega un despido injustificado.

En reserva, empresarios, gremialistas y funcionarios que critican el mecanismo advierten que fue diseñado por burócratas sin anclaje en las relaciones de trabajo cotidianas ni contacto con el ámbito de la Justicia laboral, adonde se dirime el grueso de los conflictos derivados de los despidos. Pese a que Sturzenegger, en varias de sus múltiples defensas del sistema, señalaba que había sido pergeñada para mutua conveniencia de empleadores y asalariados: "cuando comenzamos este camino de la reforma, lo que dijo Milei fue que, a lo largo de la historia, las reformas siempre parecían ser para empresarios o para trabajadores. Me dijo que si no podíamos hacer una reforma que beneficiara tanto a empresarios como a trabajadores, era mejor no hacer nada", declaró en una oportunidad.

El ministro también se ocupó de destacar en esas ocasiones que se trataba de un modelo que respetaba la voluntad de todas las partes involucradas. Es decir que sólo podía cristalizarse mediante una negociación de convenio colectivo entre un gremio y una entidad patronal pero aún así seguiría optativo para cada uno de los involucrados individuales en aquel debate. "Pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la Uocra, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro", había explicado Sturzenegger.

Los fondos de cese están contemplados en el texto de la ley 27.742, denominada "Bases", en un capítulo laboral que incluyó otros tópicos como la supresión de la mayor parte de las sanciones para empleadores que tuvieran personal informal y del registro (Repsal) que los ponía en evidencia y los excluía de prerrogativas como participar en concursos públicos; también, la extensión de tres a seis meses del período de prueba, aunque en empresas de volumen mediano o pequeño ese lapso podría ampliarse a 9 o incluso 12 meses, y la creación de la figura de "trabajador independiente" que libra a la persona que lo convocó de las obligaciones inherentes a la relación de dependencia siempre y cuando sus contrataciones se acotaran a no más de tres pares para desarrollar la misma actividad.