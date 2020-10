La vicepresidenta Cristina Kirchner homenajeó, una vez más, al emblemático dibujante Joaquín “Quino” Salvador Lavado y recordó la decisión que tomó su Gobierno cuando era presidenta de que las historietas de Mafalda sean incluidas en el Plan Nacional de Lectura en el 2014.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Senado manifestó: “En el año 2014, en el que Mafalda cumplió 50 años, incluimos su obra en el Plan Nacional de Lectura" y detalló que "fueron 29 mil colecciones y un total 311 mil libros que llegaron en forma gratuita a todas las escuelas”.

Junto al posteo, la vicepresidenta compartió un video de Quino, emocionado con el homenaje y la decisión que tomó el entonces Gobierno.

“Es una forma de devolverle a la educación argentina todo lo que me dio. Lo único que he hecho es desarrollar las ideas que me inculcaron mis maestras”, expresó con humildad el dibujante en ese momento. Asimismo, se sinceró: “Nunca me gusta sentirme orgulloso de lo que hago, pero ahora la verdad que sí, es la primera vez que me siento orgulloso. Siempre hice con mucho cariño mi trabajo”.

Cuando fue consultado sobre qué enseñanza le deja Mafalda a los estudiantes, Quino reflexionó: “Creo que el sentido de justicia y libertad y qye hay que educarse y la igualdad y que podamos hacer un país mejor”.