En las últimas horas el conjuez Juan Manuel Álvarez Acuña dictó un fallo en el que ordenó al gobernador Axel Kicillof a aumentarle un 80% el sueldo a los y las magistradas de la Provincia, a pesar de estar atravesando una de las crisis más importantes producto de la Pandemia.

El magistrado hizo lugar al recurso de amparo que impulsó el polémico juez Rodrigo Hernán Cataldo como presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Cataldo llegó a su cargo de la mano de la ex Gobernadora, María Eugenia Vidal y posee denuncias por maltrato y violencia laboral.

En diálogo con El Destape, Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) detalló que “en 2012 denunciamos a este juez por graves irregularidades de violencia laboral graves sobre sus empleados y empleadas; la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres y muchas de ellas se tuvieron que irse del Juzgado”.

El dirigente explicó que Rodrigo Hernán Cataldo “utilizó su rol como Presidente del Colegio de Magistrados bonaerense para promover su candidatura a Camarista y para nosotros es una cuestión incompatible con el rol que tendría que tener un representante gremial de los magistrados”.

Además afirmó que el polémico juez “fue un gran aliado de María Eugenia Vidal en las políticas en materia de Justicia, fue parte de las reformas que hicieron” y agregó: “Fue una de las piezas centrales, como también lo fue Conte Grand, es inseparable la figura de él en el gobierno de Vidal”.

El Secretario General de la AJB recordó que las denuncias que realizaron contra el magistrado eran un problema para su designación. “Para ser designado Cataldo necesitaba que la Corte desestimase la denuncia y la Corte bonaerense lo desestimó. Es decir, tomó la decisión que tenía que tomar en consonancia con la decisión del Ejecutivo provincial que luego de ello promovió su pliego al Senado”.

Si bien la Corte desestimó la denuncia, el gremio apeló pero aún no tuvo novedades. “Lo que planteábamos en ese momento era que, habiendo una denuncia en trámite por hechos muy graves que ponían en duda su idoneidad, se tendría que haber suspendido la designación; pedimos audiencias en el Consejo de la Magistratura y en la comisión de Acuerdos del Senado y no nos la dieron”. Para Abramovich “las denuncias tenían la suficiente entidad para un enjuiciamiento pero o en ese periodo hubo una decisión de la Corte no confrontar y avalar la candidatura a partir de la desestimación”.

Reclamo salarial

Respecto del fallo del conjuez Juan Manuel Álvarez Acuña, el dirigente gremial explicó que “hay que abordar la problemática con una mirada integral teniendo en cuenta al poder judicial de nación y al de la provincia de Buenos Aires”.

“Indudablemente hay que avanzar hacia una jerarquización de los salarios pero hay que hacerlo con equidad, no se puede poner en la misma situación salarios que superan los $300 mil con salarios de un ingresante que no llega a los $35 mil”, explicó el gremialista.

De esta forma señaló que “hay que adecuar los salarios y contemplar las responsabilidades y distribuciones de tareas que tienen los jueces. En los juzgados hay un proceso de delegación de funciones muy fuertes, tareas que corresponde a los jueces como la redacción de sentencias y la presencia de audiencias que son delegadas y sin un reconocimiento salarial”.