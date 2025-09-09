Otro revés para Milei: la Justicia respaldó a Kicillof en una medida clave de ARBA

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata, a cargo de los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez, falló en favor de la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA.

“La medida judicial constituye un nuevo triunfo del gobernador Axel Kicillof frente a la embestida del gobierno nacional, que había intentado frenar la potestad tributaria provincial mediante una presentación del Ministerio de Justicia de Javier Milei”, destacaron desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. “El fallo ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso. Es un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”, ponderaron. El fallo se da en medio de una crisis política que vive el gobierno Nacional tras la derrota por más de 13 puntos en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre.

De esta manera y según detallaron desde la Agencia de Recaudación bonaerense, “se ratifica” que las y los encargados de los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de Registro de Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) “continúen actuando como agentes de recaudación de los impuestos automotor y de sellos en territorio bonaerense”.

En la resolución, la Cámara consideró que “no existía peligro en la demora” y recordó que esta práctica “se aplica de manera ininterrumpida desde hace 34 años”, sin afectar la actividad registral. También remarcó que “la eventual suspensión generaría un grave perjuicio al erario bonaerense, sin que exista daño alguno para el Estado Nacional”.

En ese sentido, el Tribunal enfatizó que los actos administrativos gozan de presunción de validez, por lo que las medidas cautelares contra ellos deben cumplir requisitos estrictos. Al no verificarse ese estándar, dispuso restablecer plenamente la eficacia de la Resolución Normativa 26/2024. Con este pronunciamiento, los Registros Seccionales “deben continuar con las prácticas habituales de percepción y/o retención de impuestos”, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente.

ARBA mantiene sin aumentos los próximos vencimientos de Patente e Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), informó que "no habrá actualizaciones en los valores de los impuestos patrimoniales correspondientes a los próximos vencimientos de Automotores e Inmobiliario". La decisión alcanza a las cuotas con vencimiento en agosto y septiembre, que mantendrán los mismos montos que las emitidas anteriormente. Al respecto, el funcionario dijo que “la decisión de mantener el valor de la cuota se da en un contexto económico crítico para muchos bonaerenses, que, debido a la política de ajuste del gobierno nacional, ven fuertemente deteriorados sus ingresos”.

En detalle, el 13 de agosto vence la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano, en sus componentes Edificado y Baldío. En tanto, el 9 de septiembre lo hará la cuota 4 del Impuesto a los Automotores, mientras que el 11 de septiembre operará el vencimiento de la cuota 3 del Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario.