Otro cruce de Kicillof a Milei: “Los mismos resultados de siempre”

La motosierra de Javier Milei y Federico Sturzenegger sigue avanzando sobre las diferentes secretarías del Estado. El Gobierno confirmó una nueva reestructuración en el Ministerio de Economía y eliminó la secretaría de Vivienda, Desarrollo Territorial y Hábitat. Al respecto, el gobernador Axel Kicillof salió al cruce y le reprochó que con esa medida le "quita el sueño" a quienes quieren una casa propia.

“Parece que a Milei no le alcanzó con paralizar 16 mil obras de viviendas en la provincia de Buenos Aires y ahora disuelve la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Dejar en el camino a millones de argentinos que sueñan con un hogar propio es luchar contra la casta?”, escribió el gobernador en sus redes sociales.

Para Kicillof “es la misma receta de ajuste, con los mismos resultados de siempre” y cargó: “Festejan los especuladores y lo sufre el pueblo trabajador y las miles de familias que se quedan sin la posibilidad de acceder a un techo digno". Al respecto, recordó que en la Provincia hay 8.000 viviendas en ejecución con fondos propios y prometió: "Vamos a hacer lo imposible para terminarlas, aunque nos quiten recursos y nos ataquen, porque tener una casa propia no es un negocio, es un derecho”.

Más cruces entre Kicillof y Milei: "Pulveriza jubilaciones”

En la semana, Axel Kicillof, volvió a fulminar al presidente, Javier Milei, al denunciar la "pulverización" que generan sus políticas de ajuste. Luego de criticar su política de atraso cambiario, el mandatario bonaerense también recordó que el gobierno nacional le debe 750.000 millones de pesos, y advirtió que el jefe de Estado está destruyendo "las costumbres del pueblo argentino", como el consumo de carne.

"Presidente: lo que usted llama 'masterclass' no es más que una respuesta precaria y absolutamente vacía que no consigue responder ninguno de los argumentos y objeciones que expuse en mi nota sobre la insostenible y dañina política económica que está llevando adelante", comenzó Kicillof en un posteo que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), citando a su vez un posteo de Milei.

El gobernador agregó que "la política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, a la industria y la producción nacional. Está generando más desigualdad social, más violencia y, sobre todo, está rifando el futuro de los argentinos".

De este modo, le respondió al propio Milei, quien salió a cuestionar al mandatario bonaerense al citar, a su vez, un tuit de José Luis Espert. En él, el diputado libertario tildó a Kicillof de "comunista" y afirmó que "las cosas en Argentina son mas caras que en el exterior" no por el atraso cambiario sino "por culpa del proteccionismo industrial que él defiende".

Sin embargo, el gobernador recordó la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la PBA y le reclamó al Presidente "nuevamente que le devuelva a los bonaerenses los 750 mil millones de pesos que les quitó y que estaban destinados a la incorporación de más agentes, más patrulleros, pertrechos, tecnología y al fortalecimiento de una protección tan necesaria". En la misma línea, Kicillof acusó a Milei de "hacer marketing" con la inseguridad mientras "abandona a los bonaerenses".