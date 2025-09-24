Kicillof viajó a Nueva York: se mostrará con Lula y otros presidentes de Latinoamérica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Nueva York y disertará este miércoles en la cumbre “Democracia siempre”, un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU. En dicho espacio serán de la partida los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que en representación de los Estados Unidos estará el senador, Bernie Sanders. Así el mandatario estará en la misma ciudad que el presidente Javier Milei, quien este miércoles disertará ante la Organización de las Naciones Unidas, luego de haber mantenido un encuentro bilateral con Donald Trump.

El gobernador viajó acompañado del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el martes a las 11 de la mañana y estará hasta el viernes de esta semana. Fuentes gubernamentales confirmaron a El Destape que, además de la disertación, que será entre las 17 y 19, el gobernador "mantendrá diferentes reuniones para lograr acuerdos de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y los demás países de la región". De esta manera, se espera que haya fotos entre el mandatario bonaerense y varios presidentes latinoamericanos que muestren un respaldo y acompañamiento político.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Democracia siempre, construyendo una sociedad en la que la gente viva con dignidad” es un evento en honor al fallecido presidente “Pepe” Mujica, y es organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de la Iniciativa Mujica. Dicho evento es la continuación de una cumbre que se realizó en Santiago de Chile en julio pasado, y en donde participaron los Jefes de Estado de España, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.

“Creemos que es un imperativo ético y político promover una estrategia común para confrontar el crecimiento de la desigualdad, la desinformación y los retos planteados por las tecnologías digitales”, destacaron los presidentes en la cumbre de Chile. Los mismos líderes se reúnen nuevamente en un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU y tienen como objetivo “luchar para fortalecer las sociedades democráticas, desde Montevideo a Madrid, de Ciudad de México a Manhattan”.

La cumbre en homenaje al ex presidente uruguayo se debe, según detallaron desde la organización, "a la extraordinaria trayectoria de Mujica —de prisionero político a 40º Presidente de Uruguay— que ofrece lecciones para las sociedades democráticas de todo el mundo". Y sigue el reconocimiento: "Combinando autenticidad, humildad y una poderosa agenda de transformación económica, Mujica demostró que la democracia prospera no a través de grandes gestos retóricos, sino mediante actos cotidianos de inclusión política, y que el verdadero servicio al pueblo, prioriza la dignidad humana sobre la victoria personal".