Kicillof se refirió a la obsesión de la oposición con Pfizer: “Querían flan pero no tiene dulce de leche”

El gobernador bonaerense desayunó en el salón Dorado de Casa de Gobierno con los y las periodistas corresponsales que trabajan en el lugar por el día del periodista.

En el marco del día del Periodista, el gobernador Axel Kicillof realizó un desayuno en el salón Dorado de Casa de Gobierno con los y las periodistas corresponsales que trabajan en el lugar. Junto a parte de su gabinete, el mandatario se refirió a las millones de vacunas que llegaron al país y a la “obsesión” de un sector de la oposición y medios de comunicación para con un laboratorio en particular. “Querían flan pero no tiene dulce de leche”, dijo en referencia al inexplicable reclamo por traer vacunas al país con una sola empresa farmacéutica llamada “Pfizer”.

Sobre la pandemia y a cómo es gobernar en medio de una crisis que afecta a todo el mundo, el mandatario señaló que “hay quienes dijeron que se muera quien se tenga que morir; eso es político. En cambio nuestra respuesta a la pandemia fue peronista” y explicó que “estuvimos y estamos presentes con el pueblo bonaerense”. En ese sentido, Kicillof afirmó que “todos perdimos algo en estos tiempos, pero no dejamos de estar presentes”.

Entre los obstáculos que tiene su gestión, el Gobernador recordó que “estamos gobernando aún con un procurador que es un acto político”. Respecto del actual procurador General, Julio Conte Grand, detalló que “él comenzó siendo militante del macrismo y después llegó a Procurador, y a pesar de ello, nosotros seguimos gobernando”.

Durante el desayuno, en la que también hablaron la ministra de Comunicación, Jesica Rey, y de Gobierno, Teresa García, otro de los tópicos que se charlaron fue la imagen del Gobernador quien, al tener una formación académica dentro de la economía, desde algunos espacios se lo señalaba como un dirigente más “alejado” de la política “tradicional”.

Al respecto, la máxima autoridad dijo: “Entiendo la política como una herramienta de transformación social y desde lo colectivo. Además, si no me gustase la política, sería muy difícil que sea gobierno. En todo caso hay que redefinir qué entendemos por política, yo no entiendo la política de la rosca, del off. Cada decisión que tomamos desde el gobierno es política y no técnica”.

Además agregó que “si creen que la política es que las leyes se aprueban por acuerdos inconfesables o espurios, bueno, eso no nos gusta. No es así. Si eso otro es política es un exceso y una aberración en el uso del término. La política es la transformación social y a eso nos dedicamos todos los días”.