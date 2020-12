Kicillof inauguró el tramo de la ruta 51 que une Ramallo con Bahía Blanca

Axel Kicillof inauguró las obras de repavimentación y ensanche de la ruta provincial 51 y el tramo que une Ramallo con Bahía Blanca, junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone y el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin. “Estamos orgullosos de inaugurar este tramo y ya estamos largando el que viene, esto muestra el espíritu y el contenido de lo que estamos haciendo”, afirmó el Gobernador y agregó que “tenemos una ruta estratégica, que trae seguridad vial por un lado, y por el otro conecta productivamente, socialmente, une Ramallo con Bahía Blanca. Esta ruta es una de las troncales, una de las columnas vertebrales de la provincia de Buenos Aires que le va a devolver potencialidad y vida a la región”.

Además dijo que “nuestro proyecto político no va a discriminar a intendente porque la gente lo votó y es de otro palo político, no es una cuestión de si son peronistas o no peronistas, son bonaerenses”, y recordó que “la ruta 51 es una de las rutas que había quedado olvidada, se iniciaba con motivos electorales y después se descontinuaba y quedaba a la buena de dios”.

Respecto de la obra y la decisión de reiniciarla, señaló que “todo es tiempo estuvimos hablando de cómo hacer para integrar la provincia de Buenos Aires, cómo hacer que recupere su identidad común, y hace mucho tiempo se había perdido la idea de ‘lo bonaerense’ la identidad de la provincia de Buenos Aires”. Por ello, “integrar la Provincia no quiere decir que vayamos a homogeneizar la Provincia, sino buscar, descubrir y resaltar cada una de las particulares de la enorme heterogeneidad, ahí está la riqueza de la Provincia y esta ruta así lo expresa”.

El mandatario provincial se refirió nuevamente a la pandemia y explicó que “este año fue uno de los más difíciles de los últimos 100 años. Nos enfrentamos a lo impredecible, lo desconocido, fue un año donde penetramos sin manual y sin brújula, es algo que afectó a todo el planeta”.

En tanto, el ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone detalló que el segundo tramo que ya licitaron fue por $1.200 millones, y que “estamos prontos a licitar el tramo entre Azul y Tapalqué de la misma ruta”.

Además, el funcionario manifestó que “es una obra muy importante para nosotros y la queríamos reactivar, estaba neutralizada con algunas deudas, se pagaron y se terminó”. Y agregó que “la ruta 51 es uno de los ejes productivos de la Provincia y es fundamental que se pueda construir toda su trayectoria”.