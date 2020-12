Kicillof: “Es un día emocionante, vacunarse es un acto de solidaridad”

Axel Kicillof realizó una conferencia de prensa en casa de Gobierno en La Plata minutos después de haberse aplicado la primera dosis de la Sputnik V en el hospital provincial San Martín. “Es un día realmente emocionante, marca el comienzo del fin de la pandemia”. Además se mostró confiado en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): “Confío en la ANMAT desde siempre, el que desconfía que abra el botiquín y tire todo a la basura, porque cada medicamente tiene la aprobación del ente. Tengo absoluta y total confianza, la misma que tengo cada vez que tomo un medicamento porque está aprobado por la ANMAT”.

El mandatario provincial ratificó que “el conocimiento científico no tiene bandera, es patrimonio de la humanidad”, y envió un claro mensaje a la oposición extrema y a los medios de comunicación que dudan de la Sputnik V: “Ya está, les pido que nos ayuden a informar, dejensé de joder”.

Kicillof señaló que, luego de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna y haber salido del Hospital San Martín dijo que “le mandé un mensaje a Alberto agradeciéndole por las dosis”. Entre los detalles de la vacunación contó que fue el cuarto ya que las primeras tres personas fueron personal de salud del área de terapia y de limpieza de la misma sección. “No me dolió para nada, me di otras vacunas que sí me dolieron”, contó entre risas durante la conferencia y esbozó: “Hay que ponerle el hombro, literalmente”.

En tanto explicó que “después de la segunda dosis voy a seguir usando el barbijo unos días más”. Por otra parte pidió a la población que se vacune y dijo que “vacunarse es un acto de solidaridad, es un acto de amor porque cuida a los demás, a los que están al lado”.



Respecto de la dosis detalló que “nunca me fijé su procedencia, no lo voy a hacer ahora” y brindó detalles sobre la campaña de vacunación en territorio bonaerense: “Llegaron 123.000 dosis que vamos a destinar específicamente a los y las trabajadoras de salud. La distribución fue por cantidad de población. Es una vacuna argentina en la medida que está aprobada en Argentina”. En ese sentido recordó que “la vacunación va a ser gratuita, pública y voluntaria” y afirmó: “Vamos por la inmunidad colectiva que es el final de la pandemia”.

Registro y suba de casos

El mandatario aprovechó la oportunidad para pedirle a la población el seguir cuidándose y se mostró nuevamente preocupado por la crecida de casos: “El coronavirus está picando cerca, están creciendo los casos. Hasta hace unos días teníamos 1.300 casos promedio semanal y ahora tenemos 2.300. No es una segunda ola pero si estamos ante un rebrote”.

En referencia a la página web https://www.gba.gob.ar/vacunate/ que crea el primer registro de las personas que quieran aplicarse la vacuna, dijo que "ya se anotaron más de 400.000 personas".