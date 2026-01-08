ChatGPT vs Gemini: qué inteligencia artificial creció más en 2025

La competencia pasó a ser una verdadera disputa por el liderazgo en inteligencia artificial generativa.

Durante 2025, la competencia entre ChatGPT y Gemini dejó de ser simbólica para transformarse en una verdadera disputa por el liderazgo en inteligencia artificial generativa. Los últimos informes de tráfico y uso muestran que la IA de Google fue la que más creció en el último año, mientras que ChatGPT, aunque sigue siendo el jugador dominante, registró una baja significativa en visitas y participación de mercado.

Según datos recientes, ChatGPT pasó de concentrar el 86,7 % del tráfico global de herramientas de IA a comienzos de 2025 al 64,5 % a inicios de 2026. En paralelo, Gemini escaló del 5,7 % al 21,5 %, un crecimiento sostenido que refleja un cambio en los hábitos de los usuarios y una mayor diversificación en el uso de asistentes inteligentes.

El impacto del lanzamiento de Gemini 3

Uno de los puntos de quiebre fue el lanzamiento de Gemini 3, la versión más avanzada del modelo de Google. Tras su llegada, el tráfico de ChatGPT cayó cerca de un 22 % en apenas seis semanas, pasando de unas 203 millones de visitas promedio a poco más de 158 millones. Durante ese mismo período, Gemini consolidó su crecimiento y alcanzó una audiencia equivalente a casi el 40 % del tamaño de ChatGPT.

Este movimiento dejó en claro que muchos usuarios comenzaron a probar alternativas, especialmente atraídos por mejoras en rendimiento, nuevas funciones y una mayor integración con herramientas cotidianas.

Integración y uso diario: la clave del crecimiento

Parte del avance de Gemini se explica por su integración directa con el ecosistema Google, incluyendo Gmail, Calendar, Drive y YouTube. Esto impulsó no solo la cantidad de usuarios, sino también el tiempo de uso diario, un indicador clave para medir adopción real y fidelidad.

ChatGPT, por su lado, mantuvo una base sólida y diversificada, pero enfrentó una desaceleración en su crecimiento, en un contexto donde surgieron más competidores como Claude, Grok o DeepSeek, que fragmentaron la atención del público.

ChatGPT sigue liderando, pero el escenario cambió

A pesar de la caída en tráfico, ChatGPT continúa siendo la inteligencia artificial más utilizada a nivel global. Sin embargo, el avance de Gemini encendió alarmas en OpenAI: su CEO, Sam Altman, reconoció internamente una situación de “código rojo” para acelerar mejoras y reforzar el producto.

En conclusión, 2025 no marcó el fin del liderazgo de ChatGPT, pero sí confirmó que Gemini fue la IA que más creció en el año, reduciendo distancias y redefiniendo el mapa de la inteligencia artificial de cara a 2026.