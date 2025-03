En un acto sobre seguridad, Kicillof le reclamó "compromiso" a Milei para la lucha contra el narcotráfico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un acto en la Escuela Vucetich, en Berazategui y junto a 103 intendentes entregó patrulleros, otorgó fondos de seguridad y criticó al gobierno de Javier Milei por el narcotráfico: “Es necesario abordar con seriedad la cuestión del trafico y no convertirla en marketing político y electoral”, dijo. “Necesitamos un trabajo y compromiso de parte del gobierno Nacional, que haya una coordinación”, reclamó el mandatario.

Además remarcó que “es necesario abordar con seriedad la cuestión del narcotráfico, no hay que convertir esto en marketing político y electoral. Nosotros nos ocupamos e invertimos”. “Si los conflictos y las diferencias se emanan desde las más altas autoridades y dicen que hay que resolverlas odiando al otro, de manera violenta y agresiva, ¿Qué le vamos a decir a los pibes en las escuelas? ¿Qué vamos a decir en los barrios?”, manifestó y apuntó a los discursos de odio y violentos que realiza el propio presidente Javier Milei. Para Kicillof “no hay que responder a las provocaciones”, y “hacer” y “gestionar”.

El acto en la escuela Vucetich

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El acto en la Escuela Vucetich

En el acto, Kicillof le tomó juramento a 1.200 efectivos egresados de la Escuela Vucetich y firmó con cada intendente el convenio de adhesión del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. El mismo forma parte de un fondo propio que desde hace años se encuentra en el Presupuesto bonaerense. Si bien el Gobernador no tiene Presupuesto - ya que la Legislatura no lo votó - el prorrogado ya tenía una partida destinada al mismo. El gobierno Nacional eliminó el fondo de seguridad que se destinaba a la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, el año pasado el gobierno provincial realizó un denuncia ante la Corte Suprema, pero hasta el momento la Justicia no se expidió.

Durante su discurso, el Gobernador recordó que cuando asumió, “iniciamos el primer periodo de gobierno con 790 patrulleros para cubrir 1100 cuadrículas, y algunos con más de un millón de kilómetros de rodaje. Lo que recibimos era un deposito de chatarra, no era una fuerza policial”. En ese sentido, contó que invirtieron en “5.500 patrulleros y más de 1.100 patrullas rurales que son distintas porque son 4x4 y son más caros incluso. Aveces hablan de la inseguridad en la Provincia y sabemos que, como mínimo, se requiere de una especificidad propia de cada uno de los 135 distritos, no es lo mismo un delito y las características del mismo en el conurbano que en el interior”