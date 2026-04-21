El plan del PRO para la Provincia: estrategia regional y puentes con la oposición peronista

“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo Cristian Ritondo para terminar de confirmar lo que El Destape viene contando hace meses: en distrito bonaerense, el PRO considera imperioso lograr una alianza con La Libertad Avanza como único camino posible para vencer al peronismo unido. Pero no piensa sólo en un acuerdo con los violeta, sino con todos aquellos que funcionen como oposición al actual gobierno del distrito. El vicepresidente segundo del partido, Pablo Petrecca, ya está recorriendo el territorio con la intención de construir y fortalecer el espacio amarillo a nivel provincial y municipal.

La intención del partido es comenzar a construir junto a los dirigentes territoriales un proyecto que exceda lo municipal y se piense como provincial. El objetivo es producir informes, propuestas y estadísticas por regiones, en conjunto, para elaborar una estrategia macro y no solo de comunas, como sucedió el año pasado producto del desdoblamiento electoral. Este miércoles habrá una primera demostración junto al equipo del diputado Martín Yeza, que trabaja en una metodología de recopilación de datos facilitados por los referentes. Se trata de los primeros pasos de una nueva conformación del PRO en la provincia, proceso liderado por la secretaria general del espacio, Florencia de Sensi.

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Petrecca, ex intendente de Junín y actual senador por la cuarta sección, enfrentó a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales del año pasado, planteando un escenario de tercios en esa zona productiva de la llanura bonaerense con Somos Buenos Aires. La división permitió la victoria de Unión por la Patria, que se alzó con el primer puesto. Un llamado de atención a la belicosidad libertaria que hizo naufragar cualquier intento de acuerdo. Tras el resultado, el dirigente se propuso reconstruir el PRO y este fin de semana se lo vio recorriendo la quinta, sexta y séptima sección electoral, centro y sur de la provincia.

Después de haber caminado por Rauch, Benito Juárez y Azul, este jueves el senador estará en General Villegas, parte de la cuarta sección al oeste de la provincia. En esas recorridas, Petrecca destacó la identidad, los valores y la experiencia en gestión del PRO, pero adelantó que el “espacio siempre ha sido parte de frentes electorales” y que todos los que piensen “lo mismo” y estén “en la vereda de enfrente del populismo que gobierna la provincia de Buenos Aires” tienen “que trabajar en una verdadera alternativa para gobernar la provincia". Misma línea que lo militado por Ritondo en su entrevista con Infobae de este martes.

La iniciativa es, por ahora, ciento por ciento personal pero tiene el aval del partido. La estrategia de Petrecca detrás de las bajadas a territorio es la de fortalecer el espacio amarillo en la provincia, tarea que comenzó apenas terminaron las elecciones locales del año pasado. En esa construcción también se inserta la misión de “tender puentes” con referentes de distintos espacios políticos que funcionan como oposición al gobierno provincial de Axel Kicillof.

Para el ex alcalde de Junín, es necesario avanzar en un modelo similar a lo que fue Juntos por el Cambio para poder ganar la provincia -donde no hay balotaje- y para eso trabaja. Algo de esto adelantó Ritondo, que también reveló que deberían acercar al menos a un sector de la UCR. Son varios los que consideran que una alianza sólo entre el PRO y La Libertad Avanza no sería suficiente para enfrentar a un peronismo unido, sobre todo en escenario de un posible desdoblamiento electoral.

En el PRO están convencidos de que el 2025 dejó una enseñanza clara: el territorio es clave para impulsar cualquier candidato a gobernador, por lo que los postulantes a intendente deberían ser fuertes en sus distritos y capaces de traccionar, sin caer en la invención de figuras “nefastas” de parte de LLA sólo para simular competencia.

Con la seguridad como uno de los ejes de campaña y gobierno, a principios de abril Petrecca presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS) que reemplace los celulares privados, permita comunicaciones controladas con contactos autorizados y garantice que el Estado vuelva a tener el control de lo que hoy, en muchos casos, no controla. Además, incorpora herramientas concretas como el bloqueo por IMEI de dispositivos no autorizados, una tecnología más precisa y efectiva que los viejos inhibidores. Según prevé el legislador, a partir de la implementación de la ley, en caso de ser aprobada, quedará prohibida la tenencia de dispositivos móviles privados, considerándose falta grave, con impacto en beneficios como salidas transitorias o libertad asistida.

En esa línea, marcando una lógica común, el lunes el jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, anunció que “el Gobierno nacional instalará inhibidores de señal para detectar y bloquear celulares en cárceles federales. En las manos de un preso un celular es un arma”. La medida fue celebrada por el senador amarillo.