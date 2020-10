En la conferencia de prensa del gobierno bonaerense que analiza la situación epidemiológica de la provincia, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, se refirió al comienzo de clases de manera presencial en 13 distritos. Al respecto, el funcionario utilizó una vieja frase del ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, para responderle a la misma fuerza que gobernó cuatro años atrás y hoy es oposición: “Háganse cargo; no es que ‘la Provincia prohíbe’. He visto que algunos intendentes decían que 'la Provincia no quiere que en mi distrito los alumnos y alumnas se encuentren en espacios’. Hay una metodología consensuada y a nivel nacional, con todos los ministros de educación, que establecieron determinados indicadores de riesgo sanitario, bajo los cuales se pueden hacer y no se pueden hacer ciertas actividades”.

En ese sentido, Bianco manifestó: “A los intendentes que se están quejando porque ‘la provincia no se los permite hacer’ les quiero decir que desde que empezó la pandemia no han respetado ninguna regla de aislamiento.

El funcionario puso como ejemplo que “cuando estaba prohibido abrir teatros, ellos querían abrir teatros; cuando se habilitaron restaurantes al aire libre, ellos lo hacían y permitían que sean en espacios cerrados; entonces después no se quejen que se los califica como de riesgo alto cuando los indicadores de contagio, de camas están al 100%. Se tienen que hacer cargo de las políticas que establecieron durante el comienzo de la pandemia”.

En referencia a las aperturas de las escuelas que volvieron con protocolo, detallaron que se dio en 13 ciudades, que los alumnos y alumnas de último año lo harán 3 días por semana y un día para el resto de los años. Las clases durarán 90 minutos y, de seguir la baja de casos, la semana próxima se habilitarán 10 distritos más.

La carta de Cristina Fernández de Kirchner

Durante la conferencia de prensa, el dirigente se refirió a los 10 diez años que se cumplen de la desaparición física de Néstor Kirchner y al año de haber ganado las elecciones este martes 27 de octubre. En referencia a la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Bianco manifestó que “demuestra una lucidez única”, y se refirió a las “certezas” que escribió la dirigente.

“Quedó demostrado que el problema eran las formas de comunicar, sino que lo que molesta es el contenido. En las famosas marchas anti cuarentenas que se ven desde nazis o neonazis, libertarios y hasta antivacunas, lo que quedaba claro cuando les acercaban un micrófono es que eran antiperonistas”.

En tanto se refirió al término de “economía bimonetaria” que introdujo la vicepresidente. “Es un problema estructural de cual la única forma es salir es con un absoluto consenso. Paradójicamente para que haya confianza en el peso hay que tener muchos dólares”.