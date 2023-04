Piqueteros anunciaron un nuevo acampe por tres días

Unidad Piquetera decidió ir a un acampe el próximo 18, 19 y 20 de abril al no recibir una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social frente al reclamo por las más de 80 mil bajas del potenciar trabajo.

Organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) anunciaron que harán un acampe el 18, 19 y 20 de abril próximo en reclamo a una respuesta por las más de 80 mil bajas en el Potencia Trabajo. "No hubo ninguna respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Si no hay respuesta, le daremos continuidad al plan de lucha", dijo el referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni.

Fue luego de una nueva jornada nacional de protesta, con cortes de tránsito en distintos puntos del país y en accesos a la Ciudad de Buenos Aires para denunciar la existencia de unos "18 millones de pobres" en la Argentina.

El acampe por tres días fue decidido durante una asamblea realizada esta tarde sobre el Puente Pueyrredón, donde también se optó por poner fin a la protesta de este miércoles, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño y a lo largo de la avenida 9 de Julio, en tanto que manifestantes de la UP se concentraron también en los accesos al Puente Pueyrredón, en la intersección de la Ruta 197 y Panamericana, en las inmediaciones de los puentes La Noria y Saavedra y en algunos accesos a la Autopista La Plata-Buenos Aires, según informaron las organizaciones.

"El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación y la obra pública", señalaron desde la Unidad Piquetera.

Los "128 cortes en todo el país", incluyeron la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires, se llevan adelante en el Puente Pueyrredón, ruta 197 y Panamericana, Puente La Noria, ruta 3 y General Paz, Autopista Buenos Aires-La Plata, ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y otros cuatro cortes en Puerto Madero.

Además, se adelantó que se realizarían cortes en el interior de la provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

Lo mismo sucedió en las principales vías de acceso de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta hasta las rutas de Tierra del Fuego.

También reiteraron su reclamo por la "transparencia en las bajas" en el programa Potenciar Trabajo y apuntaron contra "los ajustes que viene dando el Ministerio" que, consideraron, "solo cumple con las directivas del FMI".

Además de Unidad Piquetera, también se movilizaron el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras.