El reclamo familiar que preocupó a Vidal: "Agradecé que voto en las PASO"

La precandidata presidencial reconoció que la discusión sobre el sistema electoral de votación en CABA está alejada de los intereses de la mayoría de la gente.

La precandidata a presidencial María Eugenia Vidal reconoció que la discusión interna del PRO y Juntos por el Cambio, tras las críticas a Horacio Rodríguez Larreta por desdoblar las mesas en las elecciones de CABA, se desvía de los intereses de la mayoría de la gente, al citar una frase que le dijo su hermano: "Agradecé que voy a votar a las PASO".

"¿Qué estamos discutiendo?" se preguntó Vidal a modo de autocrítica en referencia al conflicto en el PRO que se desató el lunes entre Larreta, por un lado, y ella, Mauricio Macri y Patricia Bullrich por otro, quienes rechazan el sistema de votación con boleta única para estas elecciones en la Ciudad.

"Mi hermano ayer (por el domingo) me dijo una frase que me quedó. A veces la familia te da esos golpes de realidad", reveló Vidal, y siguió, citando a su hermano: "Me dijo 'agradecé que voy a votar para las PASO, ¿aparte me vas a poner dos urnas?".

"Porque muchos argentinos no van a ir a votar a las PASO. Siempre hay muchos menos que van a las PASO de los que van a las elecciones generales. Mi hermano me miró como diciendo '¿ustedes dónde viven? ¿Qué están discutiendo?'", continuó al ser entrevistada en La Nación Más.

"Habían pasado 40 minutos de la cena familiar en los que yo traté de explicar los distintos sistemas y yo entendí que él me trató de decir lo que dicen muchos argentinos: '¿De qué me estás hablando?'", cerró. De este modo, buscó mostrar al mismo tiempo una supuesta exasperación de la gente con la situación política y también su supuesto descontento con el sistema de votación establecido por Larreta.

Aun así, Vidal aclaró que ella está "de acuerdo" con la boleta única y que votó a favor de ese sistema en la Cámara de Diputados el año pasado. "Con lo que no estoy de acuerdo es que vos tengas que votar en dos urnas distintas con dos sistemas distintos el día de la votación. Creo que es más caro y que le lleva más tiempo a la gente", agregó, dando a entender que para estas elecciones hubiera preferido una lista sábana en una boleta de papel pegada a la de las elecciones nacionales.

El lunes, Vidal fue la primera en salir a contestarle a Larreta apenas cuatro minutos después de que el jefe de Gobierno anunciase la convocatoria electoral con mesas desdobladas. "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", posteó en ese momento en Twitter, desatando la interna a la que luego se plegaron Macri y Bullrich.