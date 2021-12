Máximo Kirchner a la oposición: "Les pegó muy mal ganar las elecciones de medio término"

El jefe de bloque del Frente de Todos habló luego del rechazo al presupuesto 2022. "Juegan a ver quién es mas duro y se olvidaron del país", expresó Kirchner.

Máximo Kirchner habló luego de que la cámara de Diputados finalmente rechazara el proyecto de Presupuesto 2022 que había presentado el Poder Ejecutivo. De esta forma, la oposición bloqueó una ley importante para la gestión del gobierno nacional de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de bloque del Frente de Todos consideró que a Juntos por el Cambio "les pegó muy mal ganar las elecciones de medio término y la confunden con una ejecutiva". El debate en Diputados terminó con 132 votos de la oposición en contra, 121 del oficialismo y sus aliados a favor, y una abstención.

En diálogo con C5N, Kirchner analizó que durante la sesión para tratar este proyecto "hubo una competencia de egos para ver quién se ponía más rojo a la hora de hablar". Con indignación, el diputado admitió que "tuvieron un comportamiento patoteril sin razón de ser" por parte de la oposición; y que "toman como un agravio que les digan que ellos endeudaron a Argentina con 44 mil millones de dólares".

"El nivel de agresividad que venían descargando sobre la bancada oficialista era muy grande y tenían que fundamentar el si o no y decían barbaridades", admitió Kirchner y, con respecto a las quejas de la oposición-que afirman que cambiaron su voto a favor del cuarto intermedio después de la presentación de Máximo-dijo: "Me extraña mucho y saben que yo no agredí ni agravié a nadie".

Además, se refirió a la interna entre el radicalismo y el PRO e informó que el partido opositor está sin jefe de interbloque, lo que dificulta las tareas legislativas. "Hay gente de la fuerza opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones", afirmó Kirchner y dijo que "juegan a ver quién es el más duro pero se olvidan del país".

Sobre el proyecto de ley, Kirchner dijo que "no es el Presupuesto que todos queremos pero es el que podemos". "A mi entender sí tiene un gran error-que no le interesaba a la oposición- que es que no está incluido el acuerdo vigente con el FMI", opinó el diputado y agregó: "A los argentinos y argentinas hay que decirle las verdad que es que hay un acuerdo vigente que lo firmó Mauricio Macri".