Si bien las sesiones comenzaron pasadas las 20 horas del martes, el Presupuesto 2021 y la Fiscal Impositiva de Axel Kicillof se convirtieron en leyes en la madrugada del miércoles 23 de diciembre. El arduo camino que tuvieron fue complejo. En principio los dos proyectos obtuvieron media sanción de Diputados y fue girado al Senado, espacio legislativo en el que realizaron dos modificaciones a la ley de leyes. Producto de los cambios, el proyecto del Presupuesto volvió a Diputados y allí se aprobó por mayoría simple, volviendo una vez a la Cámara Alta. La misma lo votó definitivamente y lo convirtió en Ley.

De esta forma, alrededor de las 20 horas del martes comenzó la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados provincial con 83 legisladores y legisladoras y se dio tratamiento a la primera ley de Leyes y la Fiscal Impositiva del gobierno de Axel Kicillof.

Luego de una jornada de conversaciones y negociaciones entre las principales fuerzas, en la que se vio a media mañana a algunos intendentes de la oposición, que forman el grupo Dorrego, como Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero),y el senador Andrés De Leo, se reunieron en las oficinas de diputado provincial de Cambiemos, Adrián Urreli, y la de Maximiliano Abad, presidente del bloque opositor.

Los diálogos siguieron durante la jornada y por la tarde se trasladaron al estacionamiento de Diputados en la que se observó a Maximiliano Abad dialogar con sus partes Andrés De Leo y Roberto Costa, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado provincial.

Minutos antes de las 20 horas, el presidente de la Cámara de Diputados,, arribó al recinto y saludó a cada uno y una de las legisladores presentes. Con el “ok” de cada presidente de bloque dio inicio a la sesión. Tras dos breves intervenciones de dos diputadas bonaerenses, el Presidente de la Cámara solicitó que se votaran los dos proyectos, que fueron aprobados por mayoría simple, y girados por primera vez al Senado.

Respecto de los cargos, como los del directorio del Banco Provincia, en Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (Oceba), el Instituto de Previsión Social (IPS), y en el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, quedaron en stand by y no se trataron.





Desde el bloque Cambio Federal, el diputado provincial, Guillermo Bardón, se refirió al Presupuesto y afirmó que “el proyecto tiene un enerome agujero negro de $138 mil millones que es por la deuda que posee la Provincia y que arrancó a reestructurarse a principios de este año y aún no se logró. Hasta el momento hubo 10 postergaciones, el próximo vencimiento será el 4 de enero y no hay garantías”.



Amén de ello, Bardón celebró la incorporación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que será por $12 mil millones. El 50% se distribuirá por el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 50% restante por los ingresos corrientes de los municipios en 2019. De esta forma, unos $7 mil millones serían para distritos del Frente de Todos y $5 mil millones restantes para Juntos por el Cambio.

Además se incorporará una cláusula de desembolso automático a pedido de los intendentes. La misma les asegurará el pago en porcentaje del FIM a cada ciudad. Se desembolsará un 50% y, luego de la certificación de la obra, se abonará un 25% más y la tercera cuota será el 25% restante.

Modificaciones y negociaciones

Una de las solicitudes de la oposición y que el Gobierno concedió, fue la extender los plazos de pago de los distritos respecto de los $4.500 millones girados por la Provincia durante la pandemia para pagar los sueldos de los y las empleadas municipales. “Tenían que empezar a devolver el dinero a partir de enero, pero nos pidieron que eso se corra a diciembre de 2021 y se lo otorgamos”, afirmaron. Será con 0% de interés y seguirán siendo 18 cuotas.

El macrismo también exigió “agregar un tope al impuesto inmobiliario a las partidas de la más alta valuación fiscal, que tienen un valor de un U$1.500.000”. En el proyecto original, el Gobernador había puesto un tope del 32% en todas las partidas de la provincia de Buenos Aires, a excepción de aquellas valuadas en más de $19 millones o más de 2 mil hectáreas. El total de los terrenos o inmuebles, como edificios o complejos de departamentos que no son rurales y tienen una valuación fiscal de U$1.500.000 o más son apenas 16.000 sobre 4.800.000 partidas en la Provincia. Desde el oficialismo ratificaron que “ese pedido no se otorgó, si bien son pocas las partidas a las que afecta es algo más simbólico y no lo cedimos”.

También pidieron que la deuda por la Tasa de Capitalidad que posee la Provincia con la ciudad de La Plata desde 2014 sea incorporada al presupuesto para comenzar a abonarse, pero no fue concedido. Actualmente la deuda supera los $1.200 millones y representa aproximadamente el 8% del total del presupuesto platense.

Aliados y oficialismo

El diputado Mario Giaccobe, del bloque 17 de noviembre, fue uno de los diputados que defendió el proyecto de Kicillof y resaltó la confección del mismo. “Invertir en infraestructura no solo es saldar una deuda social, sino también se contribuye al desarrollo de la economía privada”, expresó el legislador. También dijo que “pese a todos los problemas creo que vamos a superar la pandemia y la economía va a empezar a crecer. Estamos en el camino y este presupuesto va a ayudar en ese camino de crecimiento”.

Desde el Frente de todos, Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto y uno de los hombres que negoció con la oposición afirmó que “este es un presupuesto que destina a educación, a la política alimentaria, los comedores escolares, la inversión en Seguridad con $33 mil millones, hay más de ocho mil cargos para el ministerio de Seguridad”.

Resaltó también que “en lo que hace a la política de salud se está haciendo una gran inversión y muestra claramente las prioridades del Gobernador que es tener un Estado presente. Otra política a destacar es la inversión en Infraestructura, se plantea una inversión de $174 mil millones en bienes de capital, que contempla 1.735 obras en toda la provincia de Buenos Aires que va a generar de manera directa e indirecta 118.000 puestos de empleo. Esto es algo para destacar”.

En referencia al Fondo Educativo dijo que “se mantienen los porcentaje de inversión en infraestructura escolar, que alcanza $9.800 millones para 2021”. En tanto, remarcó que el presupuesto al poder Judicial se agrega $1.000 millones más”.

Senado

Pasadas las 22 horas, la Cámara Alta sesionó y trató los dos proyectos. Al respecto, el oficialista Marcelo Feliu dijo que “este presupuesto revaloriza la importancia de los intendentes y las convicciones del Gobernador de agregar los $12.000 millones en el FIM”.

Desde la oposición, el senador Agustín Máspoli reclamó la “falta de información” sobre diferentes aspectos del Presupuesto y mostró “preocupación” ante la falta de cierre en las negociaciones por la deuda de la Provincia. Además expresó que "los dos proyectos, en la general, los vamos a acompañar".

Pasadas las 23:30 horas y para que la sesión en Diputados, que estaba en cuarto intermedio no se cayera, el presidente del bloque opositor, Roberto Costa, indicó que, si bien acompañarán en general, solicitaron modificar el artículo 66 del Presupuesto que establecía el 4% de suba en la tarifa de gas. "Queremos que no haya suba, que del 4% se baje al 0%". Además remarcó que el "el artículo 132 lo votaremos negativamente".

Producto de ello el Senado aprobó por unanimidad los proyectos pero fueron girados a Diputados por haberse realizado modificaciones. Minutos antes de las doce, la Cámara baja volvió a sesionar y Juntos por el Cambio insistió en aprobar el Presupuesto y la Fiscal Impositiva con las modificaciones realizadas por su fuerza en el senado. Al no poseer los votos, se necesitaban los dos tercios de los presentes, los cambios no se realizaron y Diputados aprobó por segunda vez el Presupuesto sin los cambios. Girado nuevamente a la Cámara Alta, ésta convirtió en leyes las dos iniciativas.

Números

Para 2021 la provincia de Buenos Aires tendrá $1.910.032.077.779. El endeudamiento es uno de los más bajos en los últimos 10 años: $64.000 mil millones. La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Agustina Vila, recibirá $498.365.233.679 siendo el área con mayor porcentaje de recursos. Le sigue el Ministerio de Salud con $117.651.316.000, y el Infraestructura y Servicios Públicos por $140.369.705.000.

Andrés “Cuervo” Larroque tendrá en Desarrollo de la Comunidad un presupuesto anual $51.893.210.000, el de Justicia y Derechos Humanos recibirá $49.982.328.800, el caliente ministerio de Seguridad percibirá 12.322.334.000, y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica $6.714.424.000. A Jefatura de Gabinete destinará $4.893.280.000, al ministerio de Hacienda $3.193.050.000, el ministerio de Gobierno dispondrá de $3.717.153.000, el de Trabajo $2.106.871.000, el de Desarrollo Agrario $1.644.000.000, el de Comunicación Pública $1.384.847.000, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual $1.025.732.000.