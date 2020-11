El Encuentro Nacional de Justicia Legítima, en honor al profesor recientemente fallecido Julio Maier, se llevará a cabo a través de YouTube por Streaming debido a la pandemia por COVID-19 que sigue azotando fuertemente al mundo entero. Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima, explicó que la idea es que la Justicia pase a tener compromiso social. Entre los más reconocidos participarán el Padre Paco Francisco Olivera, Milagros Sala, Alejandro Slocard, María Laura Garrigós, Raúl Zaffaroni y el fiscal federal Gabriel de Vedia.

En la previa al evento, De Vedia, en diálogo con "Lo Que Hay" (Radio del Plata), dio detalles en relación al encuentro: "Vamos a tratar toda la problemática en relación a lo que hoy ocurre en la sociedad con la Justicia entre los cuales tenemos el marco de la desigualdad social y también el tema de la perspectiva de género. La idea es reflexionar hacia adentro del poder judicial y ver cuales son las dimensiones que tenemos que buscar un esquema distinto para ofrecer a la comunidad, para una justicia más transparente".

Al mismo tiempo, se refirió a la reforma del Ministerio Público Fiscal y no dudó en mostrarse de acuerdo con la propuesta. "Lo que la Constitución impone es un ministerio público con autonomía pero en ningún momento dice cómo debe elegirse el procurador. Tiene que haber una defensora o un defensor general de la Nación y una procuradora o procurador. Por lo tanto, el legislador tiene un marco de discrecionalidad para elegir cómo. Acá hay una obligación de resultado, no de medios", explicó.

A su vez, De Vedia remarcó que el Estado hace ya cuatro años no tiene procurador efectivo mientras que ocurre lo mismo con el defensor, pero hace 11 años. "La ONU mostró la falta de preocupación en Argentina por este tema. Lo esencial acá es estar a la altura del mandato constitucional. Sería muy bueno tener dos tercios porque implica un consenso pero si no se da, nos parece bien cambiar la forma de elección", manifestó. Mientras que agregó: "Me parece sana la renovación para este tipo de funciones es buena para la República. Es razonable limitar el mandato. Lo importante es tener procurador o procuradora. Se tiene que facilitar los medios para tener uno. Si pasa el tiempo y seguimos sin tenerlo, va a ir aumentando y se mantendrá una inconstitucionalidad en la Nación".

El fiscal federal de la Nación remarcó, en el contexto de pandemia por coronavirus, que los trabajadores y trabajadoras de las fiscalías están trabajando a distancia desde sus domicilios y expresó que "están haciendo un gran trabajo". Y sentenció sobre la situación: "Siempre se busca dar una mala imagen de ellos pero es ejemplar el esfuerzo que están haciendo para estar a la altura de las circunstancias y dar una respuesta inmediata. Hay que cuidar que la pandemia no crezca, evitar contagios pero también hay que cuidar a los fiscales. Al estar uno en su domicilio se permite estar igual de concentrado que estando en la fiscalía".

Encuentro Nacional de Justicia Legítima: los detalles

Serán cuatro módulos, entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre con la apertura a cargo de Cristina Caamaño. En los dos primeros módulos se tratarán: el rol del Poder Judicial en contexto de desigualdades (con la participación de Gabriel De Vedia, Padre Francisco Paco Oliveira, Milagro Sala, Juan Chico y Diego Vigay) mientras que el segundo tratará la Reforma Judicial, como desafío político y democrático (Alejandro Slokar, Omar Palermo, María Laura Garrigós, Jorge Auat, Marcela V. Carlomagno).

En el segundo día se tratará: el lugar de la Sociedad en la Justicia (con la participación de Sebastián Tesdeschi, Martín Vázquez Acuña, Cristina Montserrat Hendrickse, José Massoni y Jorge Perano) mientras que el cuarto y último módulo tendrá como tema central al Género como motor democratizador en la Justicia (Mila Montaldo, Alejandra Gils Cargo, Matilde Bruera, Enrique Senestrari y Federico Adler). Tal como explicó el fiscal, cerrará Raúl Zaffaroni a través del canal de Youtube "Justicia Legítima".

