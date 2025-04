Las organizaciones sociales de Santa Fe no ven la baja de la pobreza que sostienen Milei y Caputo: "Son muy mentirosos"

Mientras que los datos del índice de pobreza se registraron a partir de una inflación distorsionada en la canasta de consumo actual, la crisis de ingresos sigue siendo un golpe durísimo a los bolsillos de los argentinos. Pese a que los números del Indec sostienen que la pobreza en el Gran Santa Fe pasó de 59,8% en el primer semestre de 2024 al 43,4% en el segundo, las organizaciones sociales santafesinas descreen de la información del último informe.

De acuerdo al último informe publicado, la pobreza a nivel nacional finalizó en 38,1% y la indigencia en el 8,2%. Las cifras evidencian las mentiras del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que la situación de miles de hogares sigue siendo crítica gracias al modelo económico del gobierno libertario, apoyado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Las alzas y bajas bruscas de la tasa de incidencia de la pobreza despiertan las dudas en torno a la metodología de su medición, ya que la realidad que transita la comunidad santafesina no evidencia una mejora económica. Cada vez más personas se encuentran en situación de calle y los refugios están colapsados, y Milei recibe serios cuestionamientos por intentar ocultar el drama social.

En ese marco, Claudia Albornoz, representante de La Poderosa de Santa Fe, señaló que “esos datos son muy mentirosos. Al Indec no le creemos nada, por eso tenemos el Observatorio Villero. Dicen que la inflación está en niveles bajos, pero a nosotros nos parece que no. Ni la inflación y ni la baja de la pobreza. En el barrio no se siente”.

Respecto a la demanda de la asistencia, Albornoz reconoció que “sigue incrementando". “No se puede hacer variedad de comidas porque no nos alcanza, pero los sábados y domingos hacemos las comidas bien nutritivas”, dijo la dirigente social. En diálogo con el medio AIRE, también remarcó que “todas las semanas se suman dos o tres personas al comedor”.

Por su parte, Rubén Sala, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) advirtió que “es una baja de la pobreza que ellos mismos generaron con la devaluación que hicieron apenas asumieron” y agregó: “Los datos de inflación no son lo que se ve en los comercios y mucho menos en los alimentos. Los alimentos aumentaron, por lo menos, el doble”.

En cuanto a la situación social en los barrios, Sala señaló que “la novedad es que hoy, la mitad de los asistentes a comedores comunitarios son jubilados. Antes venían algunos, pero hoy son la mitad”. El ataque de Milei hacia los titulares de jubilaciones y pensiones se refleja en la licuación del poder adquisitivo y la pérdida permanente de derechos adquiridos, como la moratoria o la cobertura gratuita de la totalidad de sus medicamentos.

Qué dijo el Gobierno sobre el índice de pobreza

Tras darse a conocer el informe del Indec, el Gobierno emitió un comunicado donde remarcó que la pobreza "sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico del 52,9% en la medición del primer semestre de 2024, se redujo al 38,1% en el segundo semestre mientras que la indigencia disminuyó del 18,1% al 8,2%, como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el presidente Javier Milei", además de la "estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos".

Es decir, La Libertad Avanza (LLA) afirma que los niveles de pobreza registrados durante el primer semestre -a siete meses de asunción de Milei- no es resultado del programa económico puesto en función desde el 10 de diciembre de 2023, sino del gobierno integrado por Fernández, Kirchner y Massa.

"Dichos índice reflejan el fracaso de las políticas del pasado, que sumieron millones de argentinos en la precariedad mientras vendían que estaban ayudando la los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. La gestión actual demuestra que el camino de la libertad económica y la responsabilidad fiscal es la vía para reducir la pobreza a largo plazo", concluyó el comunicado.