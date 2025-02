Las urgencias de los gobernadores, el flanco de Unión por la Patria

De nuevo, las decisión de dos gobernadores del norte que instruyeron a sus diputados para que acompañen un proyecto del Ejecutivo frustró la posición del bloque de Unión por la Patria, que buscaba evitar que el oficialismo obtuviera dictamen del proyecto para suspender las PASO. "El tiempo que están ganando es para apretar diputados, que es lo que está haciendo el jefe del bloque oficialista", denunció el jefe de los diputados de UP, Germán Martínez, cuando se agregaban oradores al plenario de comisiones de la Cámara baja de este martes. Gabriel Bornoroni, su par de La Libertad Avanza, lo desmintió, pero el transcurrir del debate lo terminó confirmando. Gracias a ese aporte de la principal oposición, el oficialismo consiguió dictamen con los votos justos.

Fueron cuatro diputados quienes se despegaron de la posición mayoritaria en UP. Dos santiagueños -Ricardo Daives y Bernardo Herrera- y dos catamarqueños -Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega-, que responden directamente a los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil quienes salvaron al Gobierno de una derrota sonora. Porque ya quedó claro que la convocatoria a sesiones extraordinarias responde al deseo de la Casa Rosada de que este año no haya PASO, todos los demás proyectos le resultan secundarios. En general, quienes son oficialistas -tanto en las gobernaciones como en los municipios- no quieren las primarias, en la idea de que facilita la aparición de rivales internos y puede ayudar a la oposición a organizarse. Con todo, para el discurso público es que "son caras".

El bloque de Unión por la Patria se había reunido el lunes y se suponía que había alcanzado un acuerdo acerca de que no darían quórum para un temario que sólo le interesaba al Ejecutivo y que no le facilitarían apoyos para una propuesta que -concluyeron- apuntaba a debilitar a los partidos políticos. Varios diputados se mantuvieron en silencio durante el encuentro, con lo que se daba por entendido que avalaban el consenso general. Sin ningún respaldo de UP, la propuesta del oficialismo corría serio riesgo de no conseguir ni siquiera dictamen de comisión y hacer fracasar la sesión convocada para el jueves. Sin embargo, a poco de avanzado el plenario de comisiones de este martes, Martínez percibió los diálogos que buscaban arrebatarle algunos votos y habló de "aprietes".

El día anterior, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había asegurado que de sus diálogos con ellos entendía que "los gobernadores justicialistas tienen una idea distinta a ls de Cristina. Están cansados del mismo liderazgo desde hace tantos años". Este martes, organizó un encuentro de varios mandatarios del norte con el ministro de Economía, Luis Caputo, al mismo tiempo que sesionaba el plenario de Diputados. Se encontraron algunos habituales aliados del oficialismo como el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el radical jujeño Carlos Sadir y el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán. Pero resultó en especial sugerente la participación de Jalil justo cuando dos diputados de su provincia -incluyendo a su esposa, Silvana Ginocchio- se inclinaban por respaldar el proyecto de suspender las primarias obligatorias.