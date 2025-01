Unión por la Patria no define posición y la suspensión de las PASO es una posibilidad

"Hay distintas miradas sobre la herramienta PASO de acuerdo adonde te posiciones. En provincias donde gobernamos es una cosa y en provincias donde somos oposición es otra", admitió el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, respecto al proyecto para eliminar las primarias obligatorias que el Gobierno remitió para tratar en las sesiones extraordinarias que arrancan el lunes que viene. La posibilidad de que se les otorgue libertad de opción para los integrantes del principal bloque de la oposición dejaría al oficialismo a tiro de conseguir los votos para -al menos- la suspensión de las PASO en 2025, modificando el cronograma y las opciones para el año electoral. También en la provincia de Buenos Aires.

Los diputados de Unión por la Patria recibieron la recomendación de estar en el Congreso a partir del lunes 20, por lo que las reuniones de bloque arrancarán recién la semana que viene. Martínez planteó la necesidad de una "reflexión profunda" hacia adentro de la bancada para saber cuál es la postura que más le conviene suscribir al peronismo, pero se percibe que será muy complicado alcanzar una posición "lo más unívoca posible", al decir del jefe del bloque. De los diálogos que viene manteniendo con distintos integrantes, sostuvo que hay posiciones diferenciadas en los distritos en los que el peronismo aparece más ordenado y otra distinta en las que el PJ está más fragmentado y las PASO pueden funcionar como solución.

Si hay algo que genera aún más incertidumbre respecto a la posición de UP es que Cristina Kirchner, recientemente asumida como presidenta del PJ Nacional, todavía no expresó su preferencia, ni estableció algún tipo de consulta interna respecto a las primarias. Incluso, se especula con la posibilidad de que la posición del peronismo forme parte de una negociación más amplia con el oficialismo que incluya, por ejemplo, la remodelación del Poder Judicial, Corte Suprema incluida. Sin precisiones, el análisis indicaría que, si se eliminan o se suspenden las PASO, CFK tendría una mayor incidencia en el armado de las listas. Desde el entorno de la ex presidenta aseguran que es un tema que todavía no se analizó.

En diálogo con El Destape AM 1070, Martínez adjudicó la vuelta de la discusión por las PASO al "minué" entre Javier Milei y Mauricio Macri, lleno de idas y venidas en los últimos días. Es cierto, la discusión se reflotó cuando el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el desdoblamiento de las elecciones locales y el envío a la Legislatura de un proyecto para suspender las primarias en CABA, con lo que el PRO quedó obligado a seguir la misma lógica a nivel nacional. La UCR, que también se venía mostrando poco entusiasmada, se hizo más amigable con la idea luego de que Milei recibiera a una delegación de sus diputados en la Casa Rosada. Con esos apoyos asegurados, lo que suceda con el bloque de UP puede terminar de inclinar la balanza.

Lo que se resuelva en el Congreso incidirá en el cronograma en la provincia de Buenos Aires. Es casi un hecho que si se eliminan o suspenden las PASO nacionales, el gobernador Axel Kicillof resolverá lo mismo en la Provincia -por ley deben votarse el mismo día- y le dejará el camino despejado para empujar el desdoblamiento de los comicios bonaerenses. En ese caso sí desde el entorno de CFK ya avisaron que no están de acuerdo y que son de la idea de que debe votarse todo junto el 26 de octubre para impulsar una campaña electoral contra el modelo nacional de Milei y evitar una discusión provincial. La consideran un arma de doble filo porque siempre puede ocurrir algún hecho que perjudique a la gestión bonaerense, con un ajuste que convierte en olla a presión la situación social en el Conurbano.

En el armado del gobernador opinan lo contrario: que la gestión de Kicillof, pese a las dificultades planteadas por el brutal recorte desde Nación, es muy valorada por los bonaerenses que lo reeligieron por amplio margen. Por eso, lo que suceda a partir del lunes en el Congreso nacional repercutirá también en la provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, en la interna nacional del peronismo. Distintas variables que entrarán en juego con consecuencias difíciles de prever.