Maxi Salas le dio la peor noticia al Racing de Costas antes del clásico ante Independiente

Maxi Salas les dio la peor a Racing y a Costas antes del clásico ante Independiente.

Maximiliano Salas le dio la peor noticia al Racing de Gustavo Costas, justo en las horas previas a la visita a Independiente para disputar un nuevo clásico de Avellaneda. El delantero correntino de 27 años, fundamental en el esquema de la "Academia", no llega de la mejor manera a este encuentro al igual que otros compañeros. Sin embargo, será esperado hasta último momento por parte del cuerpo técnico.

Es que el zurdo amaneció el mismo día del partido, el domingo 16 de marzo del 2025, con un fuerte cuadro gripal que lo afectó para el descanso e incluso para el desayuno. Así y todo, el atacante le pidió a Costas estar desde el arranque en la cancha del "Rojo", por lo que ahora será decisión del ídolo del club incluirlo o no en la formación. Todo indica que, igualmente, el ex All Boys formará parte del once en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

¿Quiénes son los lesionados y "tocados" de Racing vs. Independiente? Se suma Maxi Salas

Agustín García Basso

El central zurdo, que era titular, sufrió una fisura en el peroné de la pierna derecha en el debut ante Barracas Central en este año y estará ausente contra el "Rojo". Le restan alrededor de dos semanas más de recuperación.

Marco Di Césare

El stopper derecho padeció un desgarro de grado 2 en el aductor hace apenas 17 días, por lo que será esperado hasta el final para saber si estará de inicio o en el banco frente al "Rey de Copas".

Santiago Sosa

El líbero se repuso con lo justo de un esguince en la rodilla derecha y será titular, aunque llega sin ritmo ya que no juega desde el 3 de febrero pasado.

Gabriel Rojas

El carrilero izquierdo acaba de dejar atrás una entorsis en el tobillo izquierdo y estará desde el comienzo.

Bruno Zuculini

El mediocampista central fue operado de un síndrome meniscal en la rodilla izquierda, por lo que le queda todavía un mes de rehabilitación.

Maxi Salas

El delantero sufrió un cuadro gripal la misma mañana del encuentro, aunque probablemente juegue como titular.

Maxi Salas no llega en plenitud a este Independiente vs. Racing.

Adrián "Maravilla" Martínez

El goleador y máxima figura de Racing sufre un edema óseo en la rodilla y en realidad médicamente debería parar por un mes, pero quiere hacer el esfuerzo por tratarse de un clásico a riesgo de que se le agrave demasiado la lesión.

Luciano Vietto

El atacante se resintió de una lesión muscular anterior hace 17 días, en la final de vuelta de la Recopa, y al parecer estará entre los relevos en la visita al "Diablo".

La posible formación de Racing vs. Independiente

De esta manera, la "Academia" saltaría a la cancha de su archirrival con Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Santiago Quirós o Marco Di Césare; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Santiago Solari, Adrián Balboa o "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas.

¿Cuándo juegan Independiente vs. Racing en 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Vaccari recibirá al de Costas el domingo 16 de marzo a las 16 horas, por la fecha interzonal del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo en la televisión será de TNT Sports y ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.