No es Maravilla: la otra figura de Racing que le pidió a Costas jugar el clásico vs. Independiente Además de Adrián "Maravilla" Martínez, una figura de Racing no quiere perderse el clásico con Independiente y se lo dejó en claro a Gustavo Costas.

14 de marzo, 2025 | 15.08 No es Maravilla: la otra estella de Racing que le pidió a Costas jugar el clásico Racing Club visitará a Independiente por la décima fecha del Torneo Apertura y Gustavo Costas recibió un pedido especial por parte de un futbolista del plantel. El DT de la "Academia" sabe que necesitan los tres puntos para no perder más terreno en la tabla de posiciones pensando en la clasificación a octavos de final del torneo, por lo que tratará de contar con lo mejor que tiene. También es cierto que enfrenta distintas bajas y significa un gran problema para el entrenador. Por esta razón, Marco Di Cesare dejó en claro que quiere sumar minutos en cancha en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini contra el "Rojo", tal como también lo hizo Adrián "Maravilla" Martínez. El joven defensor mendocino surgido en Argentinos Juniors viene de recuperarse de un desgarro grado dos sufrido en la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Botafogo y ahora está a un paso de regresar al verde césped. Todo indica que la decisión final la tendrá el técnico, que le dará o no lugar en el 11 inicial para este trascendental partido y ya dio una respuesta. MÁS INFO Racing Impacto por la frase de Maravilla a Costas antes del clásico: "Dios" Marco Di Cesare jugaría el clásico para Racing vs. Independiente Según trascendió en las últimas horas e informaron distintos medios partidarios, Costas dio el visto bueno para que esto suceda, por lo que el jugador con pasado en el "Bicho" de La Paternal estaría nuevamente entre los titulares. Cabe destacar que hasta el momento se perdió los cotejos contra Huracán y San Lorenzo, donde los de Avellaneda perdieron quedando aún más lejos de los puestos de clasificación. Lo que aún no está confirmada es la formación por la que optará el DT, que continúa a la espera de que algunos de los lesionados, como es el caso de "Maravilla" Martínez, se recuperen al 100% para poder estar disponibles teniendo en cuenta que en semanas también comenzará la Copa Libertadores de América. Marco Di Cesare se perfila para jugar el clásico en Racing ante Independiente Costas respira: buenas noticias en Racing antes del clásico ante Independiente De acuerdo con lo que comunicó el club durante la tarde del miércoles 12 de marzo del 2025, Santiago Sosa, Marco Di Césare y Luciano Vietto pueden llegar a estar, mientras que Agustín García Basso y Bruno Zuculini están descartados. Durante el entrenamiento matutino en Avellaneda, hubo gimnasio en general para el plantel profesional, además de tareas de movilidad, trabajos de posesión y fútbol en espacios reducidos en la cancha auxiliar del Cilindro. Por otro lado, Gabriel Rojas será el único de los lesionados que llegará en óptimas condiciones al clásico frente a Independiente tras haber dejado atrás una entorsis de tobillo. ¿Cuándo juegan Independiente vs. Racing en 2025? Hora, TV en vivo y streaming El equipo de Vaccari recibirá al de Costas el domingo 16 de marzo a las 16, por la fecha interzonal del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo en la televisión será de TNT Sports y ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. TWITTER

