El mal momento de una figura de Racing por la tragedia en Bahía Blanca: "Fue difícil"

El mal momento de una figura de Racing por la tragedia en Bahía Blanca

Una de las figuras de Racing Club habló en la previa del clásico con Independiente y expresó su dolor por la tragedia en Bahía Blanca. A horas del partido que tendrá lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la décima fecha del Torneo Apertura, el referente compartió conferencia de prensa con Rodrigo Rey y ambos analizaron lo que se viene. Unas de las declaraciones más llamativas fue la del hombre de la "Academia" sobre lo que viven los bahienses.

Se trata de Gabriel Arias, arquero del conjunto que será visitante del "Rojo" y que habló no sólo de lo que piensa, sino también de sus allegados que sufrieron este lamentable hecho. Como no podía ser de otra manera, sus palabras rápidamente trascendieron en las redes sociales más allá de la importancia del encuentro de este domingo 16 de marzo. Cabe destacar que además se sumó a las colectas para los damnificados que también compartió con sus pares de Independiente.

"Me tocó un poco más de cerca porque estuve varios años en Olimpo. Tengo familia en Bahía y amigos que han perdido todo. Entonces el momento de estar preocupado y no tener respuesta fue difícil. Se perdieron toda la señal, tampoco había luz para que puedan cargar los teléfonos, así que no se podían comunicar", esbozó el arquero de la "Academia" que estuvo en el conjunto bahiense desde 2007 hasta 2012, cuando continuó su carrera en Defensa y Justicia.

Por otro lado, el neuquino nacionalizado chileno habló de sus más cercanos y agregó: "Por suerte los míos están bien, han sido sólo pérdidas materiales ayer y hoy, estuvimos con mí señora ayudando a la gente clasificando cosas, cargando agua en los camiones con la gente de Racing Solidario y la gente de Independiente. Son actos que muestran que a veces ante las adversidades el pueblo unido puede lograr cosas muy lindas

Gabriel Arias expresó su dolor por la tragedia en Bahía Blanca

La inesperada decisión de Marcos Di Palma por Bahía Blanca

El ex piloto de Turismo Carretera, Marcos Di Palma, anunció que viajará 700 kilómetros desde Arrecifes hasta Bahía Blanca para juntar donaciones y ayudar a las personas que sufrieron por el trágico temporal. Di Palma, a través de un video en sus redes sociales, contó que se encargará de recorrer pueblo por pueblo con su camión y recolectar lo que la gente done para después entregarlo a los damnificados en la ciudad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires.

En su viaje visitará Carmen de Areco, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo, Tapalqué, Azul, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Chillar y Tres Arroyos, entre otros pueblos. La idea primordial del ex piloto será contactar con los bomberos voluntarios de muchas de las ciudades y empezar a organizar la ayuda. A su vez, aclaró que no desea que la política intervenga en su acto solidario. Di Palma realizará este viaje junto a la Asociación Argentina de Turismo Carretera (ACTC), en representación de todos los pilotos. Desde este miércoles, el oriundo de Arrecifes iniciará su recorrido de 700 kilómetros por la provincia de Buenos Aires por las rutas 51 y 3 recolectando donaciones.