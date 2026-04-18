El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió el apoyo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantuvo una reunión bilateral durante el foro Global Progressive Mobilisation, que congregó en Barcelona a otros dirigentes de la región y el mundo. El mandatario bonaerense también concretó bilaterales con otros líderes progresistas de España, Italia, Alemania, Colombia y Chile.

"En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula Da Silva nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social. Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo", escribió Kicillof en su cuenta de X.

En el marco de su gira de tres días por España, el gobernador bonaerense mantuvo una serie de encuentros clave con dirigentes de distintas partes del mundo. Además de la bilateral con el presidente brasileño, se encontró con José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente español entre 2004 y 2011.

"Muy interesante charla con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos sobre la realidad de España y el rol importante que está teniendo al proteger a su pueblo ante las consecuencias económicas derivadas del avance del gobierno norteamericano en Medio Oriente", escribió Kicillof tras el encuentro.

Más temprano, el líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se reunió con la italiana Elly Schlein, una de las líderes de la oposición contra la presidencia de Giorgia Meloni, aliada del presidente Javier Milei.

"Empezamos una nueva jornada de reuniones en España con Elly Schlein, diputada y Secretaria General del Partido Democrático Italiano y una de las exponentes más importantes de la oposición en ese país. La compleja situación en Italia demuestra que seguir a Trump a ciegas no es el camino para mejorar la vida de la gente", publicó el gobernador en redes junto a una foto con ella.

Este viernes, Kicillof también mantuvo una bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo compartir "un grato encuentro" en el que analizaron "los desafíos que tienen los países latinoamericanos en este contexto de inestabilidad" que enfrenta el mundo y la región. "Y la importancia de construir alianzas para el bienestar de nuestros pueblos, especialmente ante las amenazas de la ultraderecha internacional", agregó el gobernador.

Además, se reunió con el expreisdente de Chile Gabriel Boric para "continuar conversando sobre la defensa de la democracia" en Latinoamérica. "Coincidimos en la necesidad de coordinar acciones entre todas las fuerzas de la región para contrarrestar el avance de la ultraderecha y defender los derechos de nuestro pueblo", detalló Kicillof.

Otra de sus reuniones fue con la vicepresidenta del Parlamento Europeo y Secretaria General del partido Socialista Alemán, Katarina Bearley. "Nuestro país necesita volver a ser parte de una agenda global de desarrollo", resaltó el gobernador tras el encuentro.

Qué dijo Kicillof en la cumbre

Durante el foro realizado en Barcelona, el máximo mandatario bonaerense se refirió al escenario futuro y a la necesidad de dar respuestas a sociedades afectadas por los ajustes impulsados por la derecha global. En ese marco, afirmó: "Hay otro camino a la guerra y la crueldad".

En su intervención también abordó los conflictos internacionales, en medio de la escalada en Medio Oriente, y planteó: "Además de responder con alimentos, recursos, remedios, salud y educación, tenemos que responder con certezas y perspectivas de futuro. A nuestro pueblo no le alcanza que le demos soluciones materiales, tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono".

Por otra parte, cuestionó al gobierno de Milei, a quien definió como "uno de los líderes más de extremo de la ultraderecha". En ese sentido, señaló que desde hace dos años se intenta instalar que sus políticas generaron estabilidad, inversiones e inserción internacional, pero advirtió: "pero la realidad muestra todo lo contrario: las políticas de Milei no están funcionando, son un fracaso que está destruyendo el aparato productivo, los salarios, la educación y la salud" del país.