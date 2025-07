Con recursos provinciales, Kicillof entregó patrulleros y puso en funcionamiento una nueva sede de la Policía Científica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes la nueva sede de la Policía Científica en el municipio de Bolívar. Asimismo hizo entrega de patrulleros con el fin de reforzar la prevención del delito.

Durante el acto, Kicillof aseguró: “Mientras seguimos reclamando que la Corte Suprema resuelva sobre los fondos que el Gobierno nacional nos quitó ilegalmente, estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la inversión en seguridad que necesitan los y las bonaerenses”. “Con recursos propios se crea esta sede de la Policía Científica, que permitirá dar una respuesta más rápida y efectiva en Bolívar y, al mismo tiempo, se sumaron los patrulleros que se requieren para llevar más tranquilidad a los barrios”, agregó el funcionario quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso y el intendente local, Marcos Pisano.

El compromiso del Gobierno bonaerense

El mandatario provincial aseguró que a pesar de que todos los días "se ve que la Argentina se endeuda, ese dinero no se utiliza para el bienestar del pueblo: con este modelo económico nunca se va a priorizar la seguridad de los bonaerenses”, y subrayó que "la desindustrialización, el endeudamiento y la fuga no le sirven a la provincia de Buenos Aires, en los barrios no hay mesas de dinero, hay trabajadores y trabajadoras que necesitan más patrulleros, más escuelas y más centros de salud".

Cabe señalar, que la nueva sede de la Sección Pericial Descentralizada es importante ya que dará independencia al municipio, que ya no requerirá más de la asistencia de otros municipios. La misma, está ubicada en el Parque Municipal Las Acollaradas y cuenta con ocho efectivos que desempeñarán tareas de investigación científica y análisis criminal en causas judiciales y casos de accidentología.

El fortalecimiento de los municipios

Por su parte, el ministro Alonso destacó: “La inversión que llevamos adelante desde la Provincia es histórica y gracias a ella podemos fortalecer el equipamiento, la tecnología y la capacitación de nuestras fuerzas. Vamos a continuar con esta política provincial de seguridad que se hace efectiva por la articulación eficaz con cada uno de los intendentes, que son quienes mejor conocen las características y necesidades de los barrios".

El gobernador encendió de forma simbólica los nuevos patrulleros que permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en el municipio. De esta manera, se alcanza un total de 21 vehículos policiales entregados a Bolívar desde el inicio de gestión. “Hoy es un día muy importante para nuestro distrito: estamos dando un paso para dar respuesta inmediata en materia de investigación científica y, además, logramos renovar nuestra flota de patrulleros”, concluyó al respecto el funcionario Pisano.