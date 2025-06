Kicillof entregó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en San Cayetano: todos los detalles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes el municipio de San Cayetano para encabezar un acto de entrega de patrulleros destinados a reforzar la prevención del delito en la zona. Acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Miguel Ángel Gargaglione, el mandatario bonaerense también otorgó escrituras gratuitas a más de un centenar de familias y presentó equipamiento ambiental y productivo para la comunidad.

“En cada pueblo de la provincia nos piden más patrulleros, más escuelas y más escrituras: no podemos permitir que destruyan el Estado, porque eso significaría dejar a millones de bonaerenses afuera”, afirmó Kicillof. El gobernador destacó que, si bien existen diferencias políticas con el intendente Gargaglione, la gestión provincial continúa acercando políticas públicas a todos los distritos sin distinción partidaria.

En ese marco, también se refirió a la relación con la administración nacional: “Lamentablemente, no tenemos esa misma cooperación con un Gobierno nacional que está ausente y que no responde ante las necesidades del pueblo. No es cierto que no hay plata: el problema es que se endeudan con el FMI mientras no invierten en rutas, ambulancias o escuelas”.

Por su parte, el ministro Alonso explicó que los nuevos patrulleros forman parte de una inversión provincial que contempla la incorporación de 1.500 móviles y 700 motos para fortalecer la seguridad en los 135 municipios, incluso ante los recortes del Gobierno nacional. “Trabajamos incansablemente para que los bonaerenses vivan mejor y más seguros”, remarcó.

Durante el acto, también se entregaron 105 títulos de propiedad en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y regularizar situaciones dominiales de larga data. Asimismo, se otorgaron escrituras a favor del municipio para avanzar en la construcción de viviendas sociales.

En materia ambiental, se presentó un nuevo camión para la recolección diferenciada de residuos, financiado por el Ministerio de Ambiente bonaerense. Además, se distribuyeron bolsones e indumentaria para recuperadores urbanos y se entregaron árboles nativos al vivero municipal, en una actividad que contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

El intendente Gargaglione agradeció la presencia del Gobierno provincial y resaltó la importancia del trabajo conjunto: “Estamos recibiendo patrulleros, escrituras, un camión y herramientas para la separación de residuos. Independientemente de los colores políticos, tenemos que continuar por este camino, con un único objetivo: mejorar la vida de los vecinos”.

Al finalizar, Kicillof subrayó: “Este año todos debemos trabajar para que en la provincia de Buenos Aires haya más presupuesto para la seguridad, la salud y la educación pública. Frente a quienes insultan y agravian, nosotros respondemos con hechos y presencia en el territorio”.