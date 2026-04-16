Cómo se gestó la foto más federal de Kicillof: el guiño de los gobernadores opositores

El martes al mediodía, el gobernador Axel Kicillof recibió en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) a más de 120 intendentes de todo el país y logró una foto que resonó en todo el arco político. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Fernando Espinoza, intendente de La Matanza fueron los artífices del encuentro y sumaron músculo político al armado federal del mandatario bonaerense.

La foto no es un hecho aislado. La semana pasada, el gobernador bonaerense Kicillof dio una de las declaraciones políticas más contundentes desde que el Frente de Todos (FdT) perdió la presidencia en 2023: “No nos puede pasar de nuevo que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”.

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Lo dijo frente a los suyos, en una charla del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Universidad de Buenos Aires. Cinco días después de la frase que pegó de lleno al corazón del peronismo, el mandatario consiguió la primera foto verdaderamente federal en lo que va de su mandato al frente de la provincia de Buenos Aires.

Córdoba, gobernada por Martín Llaryora y Mendoza, por Alfredo Cornejo, dos provincias que se mostraron en reiteradas oportunidades acompañando al gobierno libertario dijeron presente. Por la primera hubo un intendente, y por la segunda fueron dos. Santa Fe, liderada por Maximiliano Pullaro, otro distrito adverso al peronismo dio un gran gesto de acompañamiento con un total de 14 intendentes presentes.

Por su parte, Chubut (Ignacio Torres), cuna del PRO también se anotó con un dirigente, mientras que Entre Ríos (Rogelio Frigerio) se sumó con 7 jefes comunales marchando. Así, el peronismo comienza a medirse y la disputa por el liderazgo está latente.

Según detallaron a El Destape, Katopodis participó de la organización de la convocatoria ya que "mantiene relación con muchísimos intendentes del país tras su paso por el ministerio de Infraestructura nacional". En tanto, Fernando Espinoza, a través de la presidencia de la FAM que engloba a más de 500 intendentes de todo el país, también se puso al hombro el armado. Ambos dirigentes forman parte de la mesa política chica del Movimiento Derecho al Futuro.

La gesta de una foto federal que el Gobierno no pudo desarticular

Hubo 126 intendentes e intendentas de 19 de las 23 provincias argentinas. Se trata de dirigentes de Buenos Aires, Córdoba (Martín Llaryora), Mendoza (Alfredo Cornejo), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Corrientes (Juan Pablo Valdés), Jujuy (Carlos Sadir), Chaco (Leandro Zdero), Chubut (Ignacio Torres), Catamarca (Raúl Jalil), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Formosa (Gildo Insfrán), La Rioja (Ricardo Quintela), Neuquén (Rolando Figueroa), Río Negro (Alberto Weretilneck), San Juan (Marcelo Orrego), San Luis (Claudio Poggi), Santa Cruz (Caludio Vidal), Santiago del Estero (Elías Suárez) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella).

Hubo “adhesiones virtuales” de las provincias de La Pampa (Sergio Ziliotto), Salta (Gustavo Sáenz), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Misiones (Hugo Passalacqua). En el caso de Ziliotto firmaron 73 de los 79 jefes comunales de la provincia. Amén de ese gesto, llamó la atención que no haya estado al menos un intendente presente.

El gobierno Nacional, que se está atravesando una de sus peores crisis políticas, no pudo desarticular una movilización que se había anunciado varios días atrás. El ministro del interior libertario y uno de los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, no logró desarmar la convocatoria, a pesar del Decreto Nacional 219/2026 por el cual se otorgaron anticipos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones a 12 provincias.

La provincia de Buenos Aires: en disputa permanente

A la marcha contra Luis Caputo estuvieron presentes 51 municipios bonaerenses. Llamó la atención la ausencia de intendentes peronistas como Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gustavo Menéndez (Merlo), y Juan Andreotti (San Fernando), entre otros. Dichos alcaldes se reunieron con Sergio Massa el fin de semana y jugaron un partido de fútbol con el Frente Renovador.

Participaron los alcaldes de Alberti, Alem, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Bahía Blanca, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Chascomús, Colón, Coronel Suárez, Daireaux, Ensenada, Escobar, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, General Guido, General Paz, Gral. Villegas, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Laprida, Magdalena, Mar Chiquita, Marcos Paz, Moreno, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pila, Punta Indio, Quilmes, Rivadavia, Salliqueló, Salto, San Cayetano, San Martín, San Pedro, Tapalqué, Tordillo y Tornquist.