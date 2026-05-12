PBA continúa con la entrega de pases libres multimodal para personas con discapacidad

En medio de una crisis social profunda, y con un gobierno libertario que continúa con el ajuste y sigue aumentando el boleto del transporte público, desde la provincia de Buenos Aires continúan con su modelo político que muestra un estado presente. En ese sentido, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezaron la entrega de cientos de Pases Libres Multimodales (PLM) en Villa de Mayo. “Hay que tener sensibilidad en la gestión para mejorar la vida de nuestros vecinos”, sostuvo el funcionario provincial.

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que permite a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante viajar gratis en el transporte público terrestre y fluvial. Más de mil familias recibieron el beneficio del PLM en el polideportivo Villa de Mayo, donde se montó el operativo de entrega e impresión de credenciales para las personas elegidas.

Al respecto, Martín Marinucci valoró la importancia de estas acciones para cada vecino y vecina que necesitan contar con el Estado. “Estamos reconociendo derechos, para que cada persona pueda desarrollarse”, dijo y agregó: “En una época donde la hostilidad parece moneda corriente, en la Provincia de Buenos Aires demostramos que hay otra manera de gestionar, cerca de cada vecino que lo necesita”.

En ese sentido, el ministro de Transporte detalló que “hoy tenemos 350 PLM para tramitar y otros 800 listos para entregar; eso es posible gracias a un gobierno provincial y municipal que trabajan todos los días para facilitar la vida de las personas”.

Por su parte, el intendente Leonardo Nardini sostuvo: “Nos llena el corazón ver a tantas vecinas y vecinos que pueden acceder a su Pase Libre Multimodal. Como militantes tenemos la sensibilidad para estar cerca de quienes lo necesitan”.

Acompañaron a Marinucci y Nardini en la entrega de credenciales la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; la directora de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti; y el referente local del Frente Renovador, Carlos “Cachi” Lumbreras.

Entrega de equipamiento para reducir siniestros viales en la provincia

En pos de seguir reforzando sus políticas de seguridad vial, el ministro de Transporte encabezó semanas atrás una jornada de concientización en la localidad de Roque Pérez junto al intendente Maximiliano Sciaini. La actividad incluyó la entrega de equipamiento clave para promover conductas responsables en la vía pública. En total, se distribuyeron 30 cascos para motociclistas y 25 bicicletas con sus respectivos cascos, con el objetivo de fomentar el uso de protección y reducir los riesgos al circular.

Además, el Ministerio de Transporte entregó al municipio un alcoholímetro y un alómetro, herramientas fundamentales para fortalecer los controles de alcoholemia y prevenir siniestros viales. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina prevención, concientización y fiscalización en distintos puntos de la provincia.

Allí, Marinucci destacó la importancia de la presencia del Estado en este tipo de políticas. “Son elementos que buscan cuidar la vida de las personas. Quienes tenemos responsabilidad de gestión debemos garantizar herramientas para proteger a quienes circulan”, dijo. En ese sentido, remarcó que el uso del casco puede marcar una diferencia decisiva en situaciones de riesgo. “Llevar o no casco es la diferencia entre la vida y la muerte”, sostuvo.