Sergio Maldonado cruzó a Bullrich y la dejó mal parada por la muerte de Santiago

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, le cruzó a Patricia Bullrich (involucrada en la muerte del artesano), quien salió a apoyar al jubilado que ejecutó a un ladrón en la localidad bonaerense de Quilmes.

"Con mi familia no te pusiste del lado de la víctima", le dijo Sergio Maldonado sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago tras un operativo represivo de la gendarmería en Chubut.

Sergio escribió ese mensaje en su cuenta personal de Twitter, donde además dejó en claro: "Mentiste, Encubriste y nos Espiaste #JusticiaPorSantiago #3AñosDeImpunidad #ElEstadoEsResponsable".

Bullrich en diálogo con La Nación Más afirmó que perseguir a un ladrón que ya estaba herido, pegarle y además pegarle seis tiros "fue una manera de protegerse". "Estos son temas en los que no podemos convertir a las víctimas en victimarios, no podemos convertir a una persona que dejaron herida en un homicida. La Argentina tiene que volver al sentido común, que no sea el mundo del revés", manifestó.

Férrea defensora de la mano dura, no sorprendió al defender al hombre que le pegó seis disparos a otro, después de que entrara a robar a su casa. Para ello, aseguró que "hay que entender cuál es el contexto, es el de un jubilado que vivía solo que fue atacado en tres oportunidades en la misma noche".

Después de reconocer que el apoyo de estas conductas fue una política impulsada durante el macrismo, aclaró con total liviandad que "esta persona frente a una situación de no saber dónde estaban los delincuentes, sale a la calle como una manera de protegerse, encuentra a uno y termina tirándole a uno".