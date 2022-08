Patricia Bullrich atacó a Rodríguez Larreta y le pidió mano dura con CFK: "A nosotros no nos corren"

La presidenta del PRO apuntó contra el jefe de Gobierno porteño tras la represión del sábado en la casa de Cristina Kirchner. "Si vas a poner un operativo, bancalo", sentenció Bullrich.

La titular del PRO Patricia Bullrich apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta y avivó la interna de Juntos por el Cambio. Luego de que el Gobierno de la Ciudad montara un operativo de seguridad para impedir que los militantes le demuestren su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio de la causa Vialidad, Bullrich pidió más mano dura y afirmó: "Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa".

En un video que publicó en sus redes sociales, junto a la diputada provincial de Almirante Brown, Florencia Retamoso, la titular del PRO dijo que "no quiere que la gente" crea que en su partido son "tan debiluchos". "No quiero que la gente empiece a decir 'Ah, voy a votar a Juntos por el Cambio pero van a ser tan debiluchos que les va a pasar de nuevo lo mismo. Los van a sacar'", planteó Bullrich.

En este sentido, la ex ministra macrista sostuvo que "Juntos por el Cambio tiene un compromiso de mostrar lo que nos pasó", afirmando que desde el kirchnerismo los quisieron "correr con el helicóptero, nos tiraron las 14 toneladas de piedras y nos fueron debilitando del poder".

"Por eso, yo grito y le digo a Horacio: 'Si vas a poner un operativo, bancalo'", sentenció Bullrich, dejando en claro que su mensaje iba dirigido al jefe de Gobierno porteño, en el contexto del operativo de seguridad y la represión que hubo el sábado pasado en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta.

"Nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa. Eso es muy importante. ¡No nos corren! ¡A nosotros no nos corren!", cerró diciendo Bullrich en su video.

La ex ministra de Seguridad macrista ya había demostrado su disconformidad con el accionar del gobierno porteño e incluso no estuvo en la conferencia de prensa que brindó el sábado a la noche Larreta junto a un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio.

"Me llamó Larreta", aclaró Bullrich en diálogo con TN y agregó: "Le dije, "yo voy si hablo, si puedo poner la posición concreta de lo que creo'". Asimismo, afirmó: "Quiero representar un Juntos por el cambio que no se deje manejar por el kirchnerismo".