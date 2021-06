Paseo del Bajo: fuerte crítica del fiscal al sobreseimiento a Larreta

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez destacó que "falta mucha investigación para ver si hubo direccionamiento" y consideró que "fue errática".

El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, consideró que "el sobreseimiento en la causa Paseo del Bajo es prematuro y antojadizo", a la vez que recordó que "el juez Claudio Bonadio había dictado el sobreseimiento y la Cámara Federal los confirmó".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario judicial destacó que "falta mucha investigación para ver si hubo direccionamiento" y consideró que "fue errática". "Se basó en presentaciones espontáneas de imputados que dieron su explicación y las tomó como irrefutable. Bonadio solo tomó lo que dijeron los imputados y no lo contrastó con medidas de prueba. No realizó las medidas de prueba que le pedimos. Creíamos que la Cámara Federal iba a revocar el sobreseimiento pero no".



En ese sentido, afirmó: "Consideramos que la investigación del Paseo del Bajo no está concluida. El fiscal de Cámara de Comodoro Py nos acompañó. Vamos a apelar los sobreseimientos de Larreta y otros en el Paseo del Bajo y va a resolver la Cámara de Casación. Sería bueno que revoquen los sobreseimientos de Larreta y otros y que se investigue el Paseo del Bajo, porque las irregularidades fueron varias".

Por último, remarcó: "Se denunció un direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo hacia IECSA y Fontana Nicastro. Cambiaron las reglas del juego en medio de la licitación del Paseo del Bajo para beneficiar a IECSA y Fontana Nicastro con el tramo más jugoso. Como fiscal anticorrupción me guío por las evidencias y las pruebas. Y el Paseo del Bajo es un caso para continuar investigándolo".

"Tengo evidencia de que pudo haber un direccionamiento. Si no hubieran cambiado las reglas del juego el adjudicatario del tramo más jugoso no hubiera sido IECSA. Me llamó la atención que la Cámara Federal demorara tanto tiempo en resolver el caso", agregó.