En medio de la avanzada antisindical del Gobierno, Daer dijo: "No hay clima de paro"

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, se reunió este jueves por la tarde con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aseguró que "no hay clima de paro" por el momento mientras el gobierno de Javier Milei avanza contra los sindicatos y derechos laborales. Al mismo tiempo, al salir de Casa Rosada, confirmó a la prensa que van a judicializar los decretos que limitan el derecho a huelga y generan listas negras en los gremios.

"Vamos a resolver, primero que nada, el tema judicial y después, seguramente, tendremos una conversación. Por ahora no evaluamos el paro general", manifestó el dirigente. Y ante la consulta, aseguró que no hay un clima para una medida de semejante calibre. "Lo que va a haber son discusiones por actividad y aquellos que puedan ir por arriba de estos valores, perfecto. Si el gobierno no homologa, habrá doble discusión. Una para firmarla y otra para cobrarlo", apuntó.

En relación a las medidas del gobierno nacional, Daer remarcó que tomarán medidas ante el Poder Judicial y horas más tarde, publicarán un comunicado. "Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el DNU 70/23 donde se pretendía cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa. Esto fue rechazado primero por amparo y después, en primera y segunda instancia, con fallo firme. Hoy, cambiándole un rubro de lo que llama 'trascendental' a 'esencial', volvieron a sacar el mismo DNU. Para nosotros sigue vigente la suspensión y entre el lunes y martes estaremos actuando nuevamente en la Justicia", manifestó. Y añadió: "Estamos seguros de que se va a sostener eso".

"Un DNU de estas características en un período en el que está funcionando el Congreso tiene la misma inconstitucionalidad que tuvo antes. Nadie sabía que iba a salir este decreto", advirtió.

Daer señaló que los decretos publicados durante la jornada del miércoles, "no son tema del Ministerio de Trabajo o de Capital Humano" pero tampoco supo referir quién está detrás de la maniobra. "Reformas ya hubo, la Ley Bases tuvo una reforma que no generó puestos de trabajo ni formalidad. El único 'crecimiento' es el de la informalidad. No vemos que exista hoy, ni en el Congreso ni en el debate público, una intención de reformular los derechos de los trabajadores. Lo que sí hay que discutir es cómo se reparte el trabajo y la jornada laboral", expresó.

Los dichos del dirigente sindical se dan en el marco de un constante ataque del gobierno nacional a gremios y trabajadores que tuvo un nuevo capítulo repleto de polémicas en las últimas horas. Entre ellas, a través de la resolución 34/25, se dictaminó la creación de una lista negra de sindicalistas en el Estado nacional que permitirá identificar a trabajadoras y trabajadores que son votados para defender los derechos laborales. El peligro lógico es que cuando los delegados terminan su mandato, pierden los fueros pueden ser despedidos.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que va a presentar una demanda y una denuncia judicial para frenar la implementación de la persecución que es creada en medio de la elección de delegados. "Buscan disminuir la representación en los sectores de trabajo estableciendo un registro ilegal con la finalidad de que no tengan resistencia a las políticas de cada uno de los ministerios. Es una búsqueda desesperada para que no haya tantos hombre y mujeres deteniendo la motosierra", afirmó a El Destape el secretario general, Rodolfo Aguiar.