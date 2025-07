El Gobierno finalmente validará la paritaria de Comercio, con suba de 20% en 9 meses y aporte a la obra social

El Gobierno avalará finalmente, tras más de tres meses de demora, la paritaria del sindicato de Comercio, el que concentra la mayor cantidad de trabajadores de la Argentina con 1,2 millón de representados. Lo hará tras completarse un acuerdo por un aumento salarial de 20% por un total de 9 meses con las tres cámaras patronales del rubro mercantil y que incluye un aporte extraordinario a la obra social del gremio por cerca de 10 mil millones de pesos por mes. La negociación se trabó por la negativa insistente del ministro de Economía, Luis Caputo, a convalidar cualquier aumento de sueldos que tuviese un número mayor a 1 en su ajuste porcentual de cada mes.

En el Ejecutivo confirmaron la voluntad de otorgar la homologación al acuerdo complementario alcanzado hace casi un mes por la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) con las entidades de empleadores CAC, CAME y Udeca. Se trata del instrumento normativo que depende de la actual Secretaría de Trabajo y le confiere a cualquier paritaria el mismo peso de una ley, es decir que resulta de cumplimiento obligatorio para todos los empresarios contemplados en el convenio colectivo 130/75.

El acuerdo del mes pasado integró el entendimiento que las partes habían alcanzado en abril con vigencia hasta junio, y que la administración libertaria bloqueó, con otro extendido de julio a diciembre. Lo firmado respeta los términos del ajuste pactado para el primer trimestre: 5,4% de incremento (1,9% por abril; 1,8%, mayo, y 1,7% para junio) y tres sumas fijas no remunerativas de $ 35 mil, 40 mil pesos y $ 40 mil para cada mes, lo que hizo subir a 9,6% el valor total. El rechazo de Caputo a ese acuerdo derivó en que los supermercados y los hipermercados (empleadores con mayor volumen de trabajadores) lo denegaran a su personal y sólo aceptasen pagar, como adelanto, parte de lo resuelto por las cámaras.

La segunda parte de la paritaria se alineó a las exigencias del jefe de Economía. Pautó subas de 1% por mes de julio a diciembre y montos no remunerativos de 40 mil pesos para cada cada liquidación. El cálculo que realizó El Destape sobre los salarios promedios de la actividad da cuenta de un ajuste total para los 9 meses de casi 20 por ciento. El número supera el tope reclamado por Caputo aunque le permite exhibir que el sindicato más numeroso convalida el 1% de aumento de sueldos mensual, un valor por debajo de todos los resultados inflacionarios de la gestión de Javier Milei.

Así, sobre un sueldo de un millón de pesos netos por mes correspondiente a marzo (para un trabajador calificado que se desempeña en jornada completa), el primer trimestre (quienes no lo hubiesen pagado deberán hacerlo de manera retroactiva) debería haber concluido con 1.094.000 pesos de bolsillo. Mientras que para diciembre de este año deberá cobrar un total neto de 1.199.640 pesos si se contabilizan todos los aumentos de 1% en el semestre y los 40 mil pesos no remunerativos.

Un aspecto clave para el gremio que lidera Armando Cavalieri está contemplado en el artículo 8 del acta. Allí remite a entendimientos previos y resuelve “ajustar las sumas allí determinadas al monto total de 8.500 pesos por cada trabajador” durante todos los meses de vigencia del acuerdo. Alude a un pacto entre Faecys y las patronales surgido durante la pandemia del coronavirus para que los empleadores aportasen un monto fijo por cada trabajador a favor de la obra social de Comercio (Osecac) y que hasta el año pasado estaba fijado en 3000 pesos. Así, la prestadora de salud pasará a embolsar no menos de 10 mil millones de pesos extra por mes sólo por este concepto.

Otro de los tópicos llamativos del acta firmada –con el guiño del Ejecutivo- por el gremio y las empresas es que se obligan a que cualquier ajuste extra (la primera revisión se hará en noviembre) tendrá carácter no remunerativo y no acumulativo. Es decir que no incluirá aportes y contribuciones a la previsión social, una modalidad que se hizo costumbre este año y que sólo apuntala el desfinanciamiento del sistema jubilatorio.