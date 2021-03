La Federación de Asociaciones de Trabajadores de Sanidad, que lidera Héctor Daer, realiza un paro en sanatorios y clínicas, en reclamo de una recomposición salarial en el marco de las paritarias 2021 para el personal de la salud en medio de la pandemia de coronavirus. La medida de fuerza se realizará por 3 horas en cada uno de los turnos de trabajo.

Las enfermeras y camilleros afiliados al gremio realizaron ayer asambleas en sus lugares de trabajo, mientras que este viernes harán paros de tres horas por turno, luego de que días atrás fracasara una reunión paritaria. El gremio había pedido un incremento salarial del 16% a partir de abril, lo cual fue rechazado por las autoridades de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

En sus redes sociales, Sanidad difundió fotos de sus afiliados manifestándose con pancartas y redoblantes en las puertas de distintos centros médicos, en el marco de las asambleas realizadas. La de mayor asistencia fue la que se realizó a las 12:00 del mediodía en la esquina de la Avenida Córdoba y Azcuénaga, en el barrio porteño de Recoleta, a metros de donde se ubican el Sanatorio Otamendi y de sedes de Centro Medicus y del Hospital Italiano, entre otros centros médicos.

"Los trabajadores del sector asistencial exigimos una recomposición salarial urgente, nuestros salarios no pueden seguir perdiendo poder de compra. No somos responsables por los efectos que las acciones sindicales puedan ocasionar sobre la atención de la Salud", sostuvo la Federación en un comunicado. Y agregó: "No vamos a resignar el poder de compra de nuestro salario. Hemos transitado un año muy difícil debido a la pandemia y hemos expuesto nuestra salud y la de nuestras familias para cuidar al pueblo argentino. Reclamamos una recomposición salarial inmediata".

Héctor Daer, quien además se desempeña en la co-conducción de la CGT, había confirmado que este jueves y viernes en los centros médicos se atenderán las urgencias, pero "todo lo que está programado estará paralizado", ya sean estudios o intervenciones quirúrgicas".

"Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco. Nadie puede mirar para otro lado, la salud está en el centro de la escena y todos se deben comprometer con la solución: los empresarios, los financiadores del Sistema, los responsables políticos de cada área de gobierno y los gobiernos provinciales", había señalado Daer días atrás.