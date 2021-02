El gobierno otorgó $4 mil de aumento a las fuerzas federales

El Gobierno otorgó una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de 4 mil pesos para todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia explicaron que esa suma -que se imputará a los haberes correspondientes a diciembre de 2020- se otorgará al personal en actividad cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba los 60 mil pesos.

La decisión abarca al personal del Servicio Penitenciario Federal, al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y al de la Policía de Establecimientos Navales.

También, beneficia al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas de la Gendarmería Nacional, al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial y civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

A los efectos de determinar la retribución, se tomará como base la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020 del grado que ocupa actualmente el o la agente, considerando para ello, los suplementos y/o adicionales que el puesto conlleva, a excepción de las sumas fijas previstas en el Decreto N° 56 del 13 de enero de 2020, de acuerdo con el DNU.

El Poder Ejecutivo aclaró que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos que se asignen a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

A la vez, justificó el otorgamiento de esta suma fija, al señalar que "la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios del personal perteneciente al Sector Público Nacional".

"Para garantizar el camino de recuperación resulta necesario mejorar los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, lo que permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo", resaltó el Gobierno.

Asimismo, subrayó que esta recuperación "deberá ser consistente y focalizada con el objetivo de mejorar, en primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis".