Pagano, en medio del escándalo por Adorni: "El Gobierno está terminado"

La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien intentó justificar sus bienes al asegurar que invirtió 200.000 dólares en 2013. En El Destape 1070, la legisladora aseguró que el Gobierno "está terminado".

"Se arruinaron ellos mismos, no fue la oposición, no salió la gente a la calle. Nadie les puso palos en la rueda", consideró la diputada al hablar sobre la situación del Gobierno nacional. "Ahora, no esperemos que eso pase, eh. Que la dirigencia no esté detrás de que la gente salga porque ya no le alcanza el mango para llegar a fin de mes y tiene que prender la tele y ver cómo cínico se le ríe cuando junta lo poco que tiene para pagar sus impuestos".

Luego, Pagano pidió: "Nos esperamos el estallido. Esto es de una gravedad enorme, yo creo que desde el retorno de la democracia hasta ahora no hemos visto episodios tan obscenos de corrupción como los que vemos ahora".

Para la ex integrante de La Libertad Avanza, el Gobierno perdió "autoridad al sostener" a Adorni en su cargo. "Ni siquiera lo disimulan. Te lo dicen en la cara", señaló.

La explicación de Adorni

Pagano cuestionó la explicación con la que Adorni intentó justificar sus bienes, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "En ese período, la Bitcoin era la peor moneda para invertir", recordó.

"Este tipo no solamente le ganó al mundo financiero, le pudo ganar cuando el resto perdía, sino que encima nos quiere hacer creer que se llevó prácticamente toda la inversión de Bitcoin de la Argentina", continuó Pagano.