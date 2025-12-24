"Estamos rotos": el pedido de la madre de Pablo Grillo a los jueces

La madre de Pablo Grillo le envió una carta a los jueces de la Cámara que tienen la causa sobre la represión de la Gendarmería el 12 de marzo en el Congreso, en la que el fotoperiodista fue baleado. "Estamos al lado de Pablo controlando que coma", relató, para luego pedirles que hagan justicia.

"Quiero que sepan, señores jueces, que es muy grande el dolor que tenemos. Ya nada es igual en lo personal ni en lo familiar. Estamos rotos.Lo único que me da fuerzas para seguir es ver a Pablo", comentó María del Cármen Bucceroni, madre del fotoreportero.

Grillo fue gravemente herido durante la represión del 12 de marzo, durante la marcha de los jubilados que se lleva adelante cada miércoles en contra de los ajustes del gobierno de Milei, cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le produjo una fractura de cráneo.

"Lo único que tengo claro es que ustedes son quienes tienen que impartir la justicia que Pablo y que reconozcan que el mal accionar vino de un solo lado y que él solo estaba sacando fotos", continuó Bucceroni dirigiendose a los magistrados.

La madre de Grillo señaló que el fotoreportero "había dejado" de comer y que como parte de su rehabilitación volvió a hacerlo, pero que ella está "controlando" que lo haga. "Tan solo pido justicia por él, la familia y todos aquellos que, como Pablo hacían su trabajo; sino que se solidarizaban por una justa causa", cerró, dirigiendose a los jueces.

Familiares de Pablo Grillo pidieron a la CIDH sumar su caso como "prueba" de violación a los Derechos Humanos

Los familiares de Pablo Grillo enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que su caso sea tomado como "evidencia de las violaciones a los derechos humanos e integridad física en el país". La petición se hizo en el marco de la audiencia pública sobre Libertad de Expresión que el organismo organizó en sede, en Miami, esta semana. Allí una comitiva argentina tuvo que exponer y dar explicaciones a las denuncias de represión y censura que periodistas y trabajadores acusan al gobierno argentino.

En el texto, la familia del fotógrafo describió todo lo ocurrido con Pablo desde el dramático 12 de marzo frente al Congreso, cuando el gendarme Héctor Guerrero le disparó un cartucho de gas, provocándole una herida casi mortal que lo tuvo internado y lo mantiene en tratamientos de recuperación. La carta también expone las mentiras del gobierno argentino sobre la veracidad de los hechos y solicita formalmente a la CIDH que "incorpore el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina".

La presentación del documento enviado por la familia Grillo fue expuesta por delegados de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. "Mientras en esta audiencia se debaten estadísticas y protocolos, nosotros vivimos en carne propia las consecuencias devastadoras del accionar represivo del Estado argentino", señala la carta de la familia.