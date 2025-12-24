Accidentes por fuegos artificiales y pirotecnia: qué hacer frente a quemaduras, a dónde ir y primeros auxilios

Durante las fiestas de fin de año y en medio de las celebraciones, es común que decenas de personas resulten heridas por el uso de pirotecnia. Los fuegos artificiales, que tanto afectan a nuestras mascotas, también pueden generar incendios, quemaduras, problemas auditivos, daños oculares y mutilaciones permanentes; incluso, dependiendo del accidente, hasta pueden poner en riesgo la vida de quien los manipula.

Lógicamente existen grupos especialmente vulnerables como los bebés, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad o con hipersensibilidad sensorial; pero, según los especialistas, el mayor porcentaje de lesionados graves se concentra en niños de entre 5 y 14 años, aunque también es frecuente en varones adolescentes y adultos jóvenes.

Entre las principales recomendaciones durante la época festiva, piden que se evite manipulación de pirotecnia -especialmente la de origen ilegal o elaboración casera-, que los más pequeños no accedan a ella y ante una urgencia, recurrir de inmediato al centro de salud más cercano evitando la aplicación de remedios caseros.

Especialistas de la División de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que no existe ningún tipo de "pirotecnia segura" y que los ojos son uno de los órganos más afectados durante las celebraciones. Dichas lesiones oculares no sólo ocurren por la manipulación de fuegos artificiales, sino también por los corchos de bebidas espumantes.

“No hay pirotecnia segura. Hasta la más inofensiva puede causar lesiones que comprometan la visión, llegando incluso a la ceguera”, asegura el Dr. Javier Casiraghi (MN: 72.429) del Clínicas.

En este marco, aseguran que las lesiones por fuegos artificiales se incrementaron en la última década: el 75% de las lesiones oculares se debe a la mala manipulación -lo más común son quemaduras en párpados y superficie ocular, impacto de restos de pólvora en el ojo y úlceras corneales-; mientras que un 10%, está relacionado a la violencia social, accidentes de tránsito y excesos de alcohol que producen peleas, heridas de arma blanca y balas perdidas.

Por su parte, el 15% es causado por traumatismos directos de corchos de bebidas espumantes. Los expertos señalan que al destapar bebidas espumantes, las botellas tienen una presión interna hasta tres veces mayor que la de una rueda de auto; esto, permite que alcance velocidades de hasta 80 km/h. El impacto del corcho en un ojo puede provocar graves lesiones como: desprendimiento de retina, rotura de pupila, glaucoma, diversos daños internos y hasta la pérdida permanente de la visión.

Recomendaciones del hospital de Clínicas

No comprar ni utilizar pirotecnia

Si ya fue adquirida, los menores de 16 años deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto y es preferible que no manejen estos elementos

y es preferible que no manejen estos elementos Utilizar únicamente pirotecnia legal , adquirida en locales habilitados

, adquirida en locales habilitados Usarla solo en espacios abiertos, despejados y lejos de personas, animales y bienes.

Encenderla apoyada en el suelo, sobre una superficie plana y lisa asegurando previamente el camino por donde alejarse.

No encender la mecha con el artefacto en la mano ni introducirlo en botellas, latas o envases.

No apuntar ni arrojar pirotecnia hacia personas, animales, árboles o construcciones.

Encender de a un artefacto por vez y alejarse rápidamente.

No guardar pirotecnia en los bolsillos.

Si un artefacto no explota, no acercarse ni tocarlo aunque parezca apagado.

Evitar el consumo de alcohol durante su manipulación, ya que disminuye los reflejos y aumenta el riesgo de accidentes.



Quemaduras por pirotecnia: qué hacer y qué no

En caso de que ocurra un accidente con pirotecnia, es importante color la zona afectada bajo un chorro de agua fría corriente y acudir, lo antes posible, a un médico especialista. Existen guardias de 24 horas que podrán ayudarte. Las zonas más afectadas son las manos, los brazos y rostro por la manipulación de estos elementos.

Además, los expertos apuntan que frente a una quemadura de este tipo -sin importar el grado- no se debe aplicar cremas, color pasta dental, usar aloe vera ni envolver o cubrir la zona quemada. Si no se trata debidamente, puede traer como consecuencias: amputaciones, daños irreparables y secuelas permanentes.

En el caso de las quemaduras o accidentes oculares, también es importante recurrir de inmediato a un centro de salud especializado -el Clínicas, por ejemplo, posee guarda oftalmológica de 24 horas- y como primeros auxilios, recomiendan lavar la zona afectada con agua mineral o suero fisiológico y cubrir la zona con una gasa estéril. Importante: sin diagnóstico, no se deben aplicar gotas ni pomadas.