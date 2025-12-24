Cómo cuidar de la pirotecnia a tus mascotas: consejos de expertos y cómo actuar

Durante Navidad y fin de año, los fuegos artificiales y la pirotecnia son moneda corriente como forma de celebración. Pero, en el mes de diciembre -y también enero-, muchas familias atraviesan dicha época con preocupación y temor debido a la amenaza que estos significan en la salud física y emocional de las mascotas. Los perros y gatos, que ya se transformaron en miembros vitales del hogar, se ven claramente afectados. Qué dicen los expertos para prevenir y ayudarlos.

Según estudios y especialistas, el miedo y el estrés asociados a los ruidos de la pirotecnia afectan al 80% de los animales domésticos. A esto se suma la ansiedad y la necesidad de huir, razón por la cual muchos de ellos se escapan o se autolesionan. Por esa razón, es clave adoptar medidas preventivas para que se sientan protegidos y que todos tengan identificación y datos de contacto, encaso de perderse ante el pánico.

Cómo prevenir y proteger a las mascotas

En primer lugar, expertos aseguran que es clave cerrar puretas y ventanas para disminuir y amortiguar los ruidos. Además, no se debe dejar a perros y gatos atados o encerrados en espacios reducidos.

Otro de los puntos principales es proporcionar un refugio seguro, con agua fresca y acceso a su cama o cucha, para que se sientan cómodos y protegidos en un lugar que reconocen como propio. El sonido ambiente (televisión, música o ruidos blancos pueden ayudar) o la estimulación mental (con juegos de olfato, alfombras o nuevos juguetes para generar estímulos positivos y desviar la atención de los ruidos). Es decir, la clave está en la anticipación y el acompañamiento a las mascotas durante un proceso que puede ser traumático para ellos.

Además de lo relacionado al ambiente, también se pueden utilizar feromonas sintéticas -disponibles en collares, difusores o snacks- que pueden lograr un entorno de calma o opciones naturales para reducir la ansiedad como suplementos a base de valeriana, manzanilla y otros similares.

¿Se pueden utilizar medicamentos?

El uso de medicamentos para controlar el miedo y la ansiedad en estas situaciones puede ser útil, siempre y cuando esté supervisado y avalado por un veterinario. La automedicación está contraindicada y hasta puede generar un efecto contrario al que se busca.

La eficacia de fármacos ansiolíticos, nutracéuticos o dietas especiales, según indican desde Veterinary and Animal Science, puede ser útil aunque limitada, con menos del 30% de éxito a largo plazo. Por esa razón, es ideal que todo pase por el manejo conductual y el acompañamiento. "No debemos castigarlos, esto sólo aumenta los niveles de angustia", aclaran los especialistas.

Más allá de la pirotecnia, en éstas épocas hay que estar atentos a otros riesgos que son igual de preocupantes para perros y gatos: golpes de calor -que pueden causarle síntomas como tambaleos o jadeo excesivo-, parásitos externos por el verano y la toxicidad de alimentos típicos de estas celebraciones (chocolate, cebolla, ajo, lácteos, mariscos y embutidos, entre otros).

Estrés y ansiedad por pirotecnia: a qué síntomas estar atentos