Bullrich apuntó contra Vidal: "Está tratando de tomar distancia de nuestro gobierno"

La ex ministra de Seguridad apuntó contra la ex gobernadora de cara a las próximas elecciones legislativas.

La líder y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cargó munición pesada contra la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, culpándola por la derrota en las presidenciales pasadas y dando inicio a la fuerte interna que atraviesa por completo a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2021. Será tiempo de modificaciones en la oposición y en medio de alianzas, reglamentos y hasta propuestas de nuevos nombres, buscarán levantarse de la abrupta caída. Al parecer, ¿sin Vidal? entre sus líneas.

En una entrevista con el periodista de LN+, Pablo Sirvén, la ex ministra de Seguridad de la Nación en la gestión de Mauricio Macri no dudó en hablar de todo. "¿A qué juega María Eugenia Vidal?", preguntó el conductor. Y sin vueltas, manifestó: "Este año ha tenido muy poca participación, ¿no? Después del libro, ha salido con más fuerza. Me parece que ella está tratando de tomar distancia de nuestro propio gobierno muchas veces".

Tras estas fuertes declaraciones, Bullrich manifestó que no está de acuerdo con sus formas porque "estas cosas no son así" y apuntó que cuando "uno participó de un equipo, hay que pelearla con el equipo". Siguiendo por la misma línea, Sirvén advirtió que la mayor pérdida de puntos fue justamente en la jurisdicción que Vidal lideró durante cuatro años y que hoy se encuentra a cargo del gobernador Axel Kicillof.

"Decías que no suma este impase que se alarga, después los tiempos se van a acortar mucho y la provincia de Buenos Aires, el Conurbano particularmente, fue donde Macri pierde su posibilidad del Ballotage. Los votos que faltaron, faltaron de ahí justamente...", observó el periodista. Y Bullrich, nuevamente cargó contra Vidal: "En la provincia de Buenos Aires tuvimos un millón ochocientos mil votos de diferencia en el Conurbano. Así que sí, ahí tuvimos un golpe político muy grande".

