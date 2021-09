Murió el exjuez federal Norberto Oyarbide

El ex juez falleció a los 70 años y estaba internado desde principios de julio por un cuadro de coronavirus.

El ex juez federal Norberto Oyarbide murió a los 70 años. El ex magistrado estaba internado desde principios de julio por un cuadro grave de coronavirus que se complicó por una afección pulmonar. Había dejado su cargo en la Justicia en abril de 2016.

La noticia del fallecimiento de Oyarbide se conoció durante la tarde del miércoles en el Sanatorio Otamendi. Había dado positivo de COVID-19 a principios de julio y estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento en la Ciudad hasta que finalmente fue trasladado al sanatorio donde murió. La noticia fue confirmada por su pareja.

En febrero de este año reveló en una columna que tenía en Radio 10 que el ex presidente Mauricio Macri quiso comprarlo cuando el ex mandatario estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento indicó: "Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo la intención de hacerlo". Vale decir que, justamente, Oyarbide dejó su cargo en abril de 2016 cuando gobernaba el macrismo.

Según aseguró Oyarbide, el líder del PRO le pidió de forma "absolutamente directa" que se apartara de una causa en su contra. "Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stuiso a la cabeza", indicó Oyarbide en declaraciones radiales.

Por otro lado, también había afirmado que recibió presiones por parte del fiscal Carlos Stornelli "en una oficinita en la calle Córdoba donde se dedicaban a apretar a toda la gente" y reveló que fue llamado por el periodista Baby Etchecopar el día anterior: "¡Por favor Norberto, es momento de que te defiendas, yo te conozco!", le habría dicho.

En diálogo con Radio 10 , el ex juez afirmó que mantuvo "en una reunión muy angustiante" con el fiscal. "Nerón era un insecto al lado de Stornelli. Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero traidor no y mentiroso menos", destacó. "Estuve unas dos o tres horas frente a Stornelli. Tenía una angustia muy grande por la llamada que había recibido de Baby Etchecopar". Se habría tratado de un llamado en el que el conductor de A24, que mantiene una buena relación con él le realizó curiosamente el día anterior.



