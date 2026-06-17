La ola digital que reclama la renuncia de Manuel Adorni empezó a salpicar a otro nombre: el del propio presidente Javier Milei. Según el informe de inteligencia digital elaborado por la consultora Reputación Digital, el 15,2% de las menciones que piden la salida del vocero presidencial también nombran a Milei, en un reclamo que empieza a interpelarlo como responsable directo de la permanencia del funcionario en el cargo.

El estudio, que analizó casi 300 mil publicaciones públicas en redes sociales entre el 11 y el 15 de junio, surgió tras la presentación de la declaración jurada rectificativa de Adorni y su frase "ahorramos en negro, como todos los argentinos", que terminó de encender una conversación que ya venía adversa por la investigación judicial sobre su patrimonio.

Una campaña organizada en hashtags

Lejos de tratarse de comentarios sueltos, el reclamo digital se estructuró en una serie de etiquetas que funcionaron como campañas de presión coordinada. La que más se viralizó fue #LasMentirasDeAdorni, con 261 menciones, seguida por #AdorniLadrón (54), #AdorniChorroYCagón (39), #AdorniChorro (33) y #Hipócrita (30).

Pero el dato que más le interesa a la Casa Rosada es otro: el hashtag #AdorniEsMilei, con 16 menciones, que vincula directamente la conducta del vocero con el propio Presidente, y que resume el corrimiento del eje de la crítica: de un funcionario puntual hacia la conducción política que lo sostiene en el cargo.

Un reclamo que ya no es solo sobre Adorni

Para los analistas, esta dimensión del estudio es clave porque marca un cambio de magnitud en el conflicto. No se trata únicamente de una crisis de imagen personal del vocero, sino de un reclamo que empieza a correrse hacia arriba en la cadena de responsabilidad política. El hecho de que más de 1 de cada 6 menciones que piden la renuncia de Adorni también mencionen a Milei sugiere que la audiencia digital identifica al Presidente como garante de la permanencia del funcionario.

Este corrimiento se da en un contexto en el que, según el mismo informe, Adorni concentra una proporción inusual de la conversación política digital: 1 de cada 15 menciones de toda la conversación política nacional relevada en la ventana de cinco días corresponde al vocero presidencial, algo que el estudio describe como una anomalía para un funcionario de su rango.

El clima de fondo, sin matices

El reclamo que empieza a tocar a Milei se sostiene sobre un clima de opinión digital extremadamente adverso hacia Adorni: 84,5% de negatividad, un Índice de Sentimiento Neto de -76,5 y una relación de 15 a 1 entre menciones de descrédito y de respaldo al funcionario. La emoción dominante, la ira, representa el 74,6% de las reacciones clasificadas.

El informe aclara que estos datos reflejan la conversación expresada en redes sociales durante la ventana analizada, y no constituyen una medición de opinión pública con representatividad poblacional. Aun así, remarca que la persistencia del reclamo y su corrimiento hacia figuras de mayor peso político marcan una tendencia que la Casa Rosada no podría desestimar sin asumir un costo político adicional.