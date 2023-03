Perotti agradeció "un involucramiento mucho más activo de la Nación" en Rosario

El gobernador de Santa Fe ponderó el anuncio. Fernández anticipó que reforzará el plan de seguridad allí en medio de la ola de violencia desatada en la ciudad. Agustín Rossi y Aníbal también salieron a apoyar al mandatario.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ponderó el anuncio del presidente Alberto Fernández y agradeció "un involucramiento mucho más activo de la Nación" en Rosario. Este martes el mandatario anticipó que reforzará el plan de seguridad allí en medio de la ola de violencia desatada en la ciudad. El jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, y el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, también salieron a apoyar al Jefe de Estado.

“Hablamos mucho con el Presidente en los últimos días y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la Nación”, dijo Perotti.

Consideró que los anuncios que hizo el Presidente para afrontar la violencia narco en Rosario representan “un cambio importante” en la actitud del Gobierno, aunque pidió esperar para ver cómo se desarrolla el despliegue en la ciudad para evaluar su efectividad. Fue en medio de su recorrida por Expoagro y tras inaugurar el stand de su provincia en la muestra.

“Tenemos que verlo en territorio y llevar a la práctica la mejor coordinación posible. Es un cambio importante frente a lo que veníamos planteando y se nos venía diciendo. Ojalá esta sea la instancia que Rosario necesita. Es gente de trabajo, que empuja nuestra provincia y el país, y no puede estar amenazada por estas lacras que nos están arruinando la convivencia. Ojalá todas las fuerzas políticas sumen su apoyo”, respondió Perotti sobre el anuncio presidencial.

Alberto adelantó que aumentará el número de efectivos de fuerzas de seguridad federales hasta llegar a los 1.400 efectivos y pondrá al ejército para participar de la urbanización de barrios populares. "He tomado una serie de decisiones para desarticular estas organizaciones del crimen con el propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática", afirmó por medio de un mensaje grabado en un video difundido por Youtube.

Asimismo, Fernández anunció que el miércoles Perotti, "firmará con la UIF (Unidad de Información Financiera) el convenio para instalar una delegación en Rosario", de manera de "tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico". El Presidente también recordó que el Gobierno nacional ya firmó con la provincia de Santa Fe "el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del Renaper que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad". Y agregó: "También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario", apuntó el mandatario.

Por su lado, Perotti manifestó sobre el video del mandatario: "Cuando el Presidente, en los últimos días, había dicho ‘Algo más habrá que hacer’, sentimos que se abría una alternativa para interpretar lo que Rosario y Santa Fe necesitan. Son varios puntos que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio”, señaló el gobernador santafesino.

Por otro lado, el gobernador Perotti además dijo que comprende la reacción violenta de los familiares del niño Máximo Gerez, de 12 años, asesinado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas de vendedores de droga. "No es el camino, pero, cando tocan a un hijo. Ha habido una justa reacción del padre, me pongo en su lugar. La justicia, cuando es lenta, no es justicia. Los vecinos identifican los lugares, también los pastores, las iglesias. En esa zona había lugares identificados. La demora en el accionar genera a veces estas reacciones. Ojalá el Poder Judicial pueda estar mucho más apoyado en número para realizar una tarea más pragmática y efectiva”, sostuvo.

El gobernador recibirá este miércoles al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para poner en marcha el operativo anunciado. Evaluó: “La presencia de fuerzas federales por sí sola no es la única alternativa, requiere una combinación de acciones. Se requieren las fuerzas federales en el territorio para bajar un poco la espuma, para darle tranquilidad a la población y permitir desplegar otras acciones, como la urbanización en muchos sectores en los que se desarrolla la violencia. Son muchos años de necesidad de mejora del hábitat en muchos barrios de Rosario”.